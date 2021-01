En 2021, les prix devraient continuer de grimper

À en croire les experts ayant participé et assisté au Paris Grain Day, événement organisé par Agritel les 27 et 28 janvier 2021, les cours des matières premières agricoles devraient rester haussiers pour l’année 2021.

48,4 % des votants ont estimé que le marché sera « haussier », et 16,1 % « très haussier ». À partir des votes, Agritel calcule le « Paris Grain Day consensus », un indice allant de 0 (très baissier) à 5 (très haussier). Il s’établit cette année à 3,63 (3,08 en 2020). Après les deux jours d’interventions, « ce n’est pas une grande surprise, estime Michel Portier, directeur du cabinet de conseil. Il est au plus haut depuis 5 ans. »

Rosa Wang, analyste pour JCI (1), a rappelé l’ambition de Pékin sur le long terme. « La stratégie chinoise, en termes de sécurité alimentaire, est de rendre la Chine totalement autosuffisante en céréales alimentaires, et fortement autosuffisante pour les autres céréales ». Elle pourra notamment s’appuyer sur la commercialisation d’OGM pour augmenter ses rendements de maïs.

Mais pour les prochaines années, il apparaît que la Chine devait continuer à tirer la demande mondiale en céréales et oléagineux.

> À lire aussi : Le blé français séduit la Chine (26/08/2020)

Une demande persistante

Pour l’heure, la forte demande chinoise fait baisser les stocks mondiaux, et notamment les stocks de maïs, soja et blé américains, qui tombent à leur plus bas niveau en 7 ans. Or, selon Dan Bass, responsable d’AgResource, « la hausse des cours est liée à la baisse des stocks aux USA, qui devrait se poursuivre lors de la nouvelle campagne ».

Concernant, par exemple, le marché du soja, il estime que la tendance haussière est due à une demande importante qui « soutiendra les cours pendant plusieurs années ». Plusieurs éléments expliquent cette demande, notamment la reconstitution du cheptel porcin chinois, mais aussi la mise en œuvre de la phase 1 de l’accord commercial entre la Chine et les États-Unis.

Hélène Parisot