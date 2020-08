En céréales, les précipitations automnales particulièrement abondantes et fréquentes, ont rendu les conditions de semis difficiles voire impossibles. Avec un étalement inédit des dates de semis, le développement des cultures a été très variable sur le terrain. Sous l’effet de ces mauvaises conditions de semis et d’implantation, les surfaces cultivées ont fortement diminué en blé tendre (- 13 % par rapport à 2019) et en orges d’hiver (- 7 % par rapport à 2019) selon les données du service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, au 1er août 2020.

La sécheresse record qui a ensuite sévi au printemps, a généré des stress hydriques et dégradé les conditions de valorisation de l’azote. Les conséquences sur les rendements ont été variables en fonction notamment, de la précocité des peuplements et de la profondeur des sols. Le manque d’eau au printemps a néanmoins limité la pression maladie, à l’exception d’attaques de jaunisse nanisante en particulier sur les orges de printemps. Dans la plupart des cas, les récoltes se sont déroulées dans de bonnes conditions.

Surfaces identiques à l’an dernier en colza

En colza, anticiper les préparations était nécessaire pour réussir les semis et l’implantation des cultures dans un contexte de pluviométrie estivale réduite en août suivie de précipitations automnales soutenues. Si la surface cultivée en France atteint 1,1 Mha comme l’an dernier, l’évolution est plus contrastée au niveau régional. Le régime hydrique de l’automne et de l’hiver a, dans de nombreuses situations, altéré la qualité des enracinements rendant la culture moins apte à surmonter les attaques continues des ravageurs et plus sensible aux stress climatiques. La sécheresse marquée pendant la floraison n’a dans l’ensemble pas permis d’installer un nombre de siliques suffisant. Les maladies de fin de cycle ont pu localement perturber le remplissage des graines.

Pression ravageurs inédite sur pois

Malgré des conditions d’implantation également difficiles en protéagineux, les surfaces sont en progression de 14 % par rapport à la moyenne quinquennale et s’établiraient autour de 300 000 hectares : les protéagineux ont en effet partiellement bénéficié du report des surfaces non semées en céréales. Après une implantation des cultures difficile, les pois ont mal subi la longue période de sécheresse du printemps qui a freiné leur développement et limité la mise en place de nodosités. Les pois d’hiver implantés plus tôt ont pu bénéficier de conditions plus favorables. L’année 2020 se caractérise surtout par une pression des ravageurs (sitones et pucerons) sans précédent, en particulier dans la moitié nord de la France, ce qui a réduit le potentiel des cultures. Du fait de leur jeune stade à l’arrivée des pucerons, les cultures de printemps ont été les plus impactées. Le retour des pluies n’a pas toujours permis une floraison et un remplissage corrects.