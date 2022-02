« Le label (zero résidu de pesticides) s’impose comme une démarche de référence de “la troisième voie”, un modèle agricole en pleine construction », a commenté mercredi 23 février 2022, au cours d’une conférence de presse, Gilles Bertrandias, président du collectif Nouveaux champs à l’origine du label Zéro résidu de pesticides.

Ce label s’est ouvert à de nouvelles filières telles que :

Les fruits et légumes surgelés ;

Les fruits secs ;

Les jus ;

Les pâtes ;

Les vins :

Il devient ainsi un label transversal alimentaire. Depuis le lancement et jusqu’au 31 décembre 2021, plus de 116 millions d’UVC (unités de vente consommateur) labellisées “Zéro résidu de pesticides” ont été commercialisées. C’est ainsi un quart des Français qui a acheté ces produits sur les 12 mois de 2021.

Contrôle des bioagresseurs

« L’objectif n’est pas seulement d’offrir des espèces végétales “Zéro Résidu de Pesticides” aux consommateurs, il est aussi de poursuivre l’amélioration des pratiques culturales pour préserver les agriculteurs et l’environnement, ce qui passe par une réduction drastique de l’utilisation de pesticides de synthèse pendant le cycle de culture » a rappelé Gilles Bertrandias.

Pour y arriver, le collectif explique que les producteurs s’appuient sur une approche systémique économe en pesticides et déploient des pratiques innovantes pour contrôler les bioagresseurs des cultures. Cette combinaison de moyens s’appuie notamment sur des méthodes de prévention et des méthodes culturales (agroécologiques). Lorsque ces mesures ne suffisent pas, et dans le cadre des principes de la protection intégrée, ils utilisent certains pesticides de synthèse autorisés.

Certification HVE

Le Collectif Nouveaux Champs a comparé les IFT (Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires) sur les parcelles menées en “Zéro Résidu de Pesticides” avec les IFT de référence ou avec ceux des parcelles conduites en “conventionnel raisonné” chez les mêmes producteurs.

La diminution de l’IFT sur les fruits et légumes labellisés en 2021 est de — 49 %. Collectif Nouveaux Champs

De plus, le Collectif Nouveaux Champs a fait le choix d’inscrire la démarche HVE (Haute Valeur Environnementale) dans le socle de la démarche “Zéro Résidu de Pesticides”. En 2021, 78 % des producteurs étaient déjà certifiés HVE.

« Un travail a été réalisé avec le ministère de l’Agriculture sur la reconnaissance de la démarche zéro résidu de pesticides en niveau 2 de la certification environnementale, fait part le collectif. Cette reconnaissance a été obtenue le 26 juillet 2021. Tous les producteurs engagés en “Zéro Résidu de Pesticides” en 2021 ont donc pu prétendre à la reconnaissance de niveau 2 (sur 3) de la certification environnementale. »

Emballages plastiques supprimés

Depuis le 1er janvier 2022, conformément à la loi AGEC, le Collectif Nouveaux Champs a supprimé les emballages plastiques de ses fruits et légumes pour tous les contenants de moins de 1,5 kg. Les alternatives imaginées : carton, papier, fibres de coton et cellulose, entre autres.

« Cependant, pour les adhérents engagés, l’adaptation à cette nouvelle contrainte réglementaire est difficile. Notamment parce que les nouveaux emballages sont beaucoup plus coûteux et qu’ils offrent moins de visibilité pour les fruits et légumes avec des impacts possibles sur l’acte d’achat. Cette transition demande donc du temps et ne peut se réaliser dans l’empressement », estime le collectif.

Pour faire face à ces difficultés, ce dernier étudie, pour certaines espèces, l’émergence d’une offre vrac, tout en garantissant l’absence de risques de contaminations croisées en magasin.

