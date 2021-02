Campagne 2020

Des précisions sur le montant des aides couplées végétales

Le montant de l’aide couplée à la production de blé dur est fixé à 61 euros pour la campagne 2020. © P. Crapon/GFA

Les ministères de l’Agriculture et de l’Économie publient le montant unitaire des aides couplées végétales de la Pac à la production blé dur, de pommes de terre féculières, de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, et de fruits et légumes destinés à la transformation.