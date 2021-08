Les cours du maïs, du blé et du soja ont plongé ce vendredi 20 août 2021 à la Bourse de Chicago, influencés par des pluies bienvenues pour les moissons mais pas pour les prix, et par la baisse des cours du pétrole.

« Il y a des pluies qui arrivent à l’ouest de la Corn Belt et dans les plaines du nord, c’est un point négatif pour le marché », a indiqué Dax Wedemeyer d’US Commodities. Les analystes de CHS prévoyaient aussi des pluies « dans le haut du midwest pour les prochains jours ».

Pluies en vue

« Au moment où on se prépare aux moissons, on guette pour voir si ces pluies vont bénéficier aux récoltes de blé et de soja », qui si, elles sont plus importantes, feront baisser les cours. « Cela poussait les prix à la baisse pour l’huile de soja, qui elle-même tirait à la baisse le soja, le maïs et le blé », a résumé l’analyste d’US Commodities.

« Des influences extérieures », comme une chute continue cette semaine des cours du pétrole et un dollar plutôt en forme, jouaient aussi à la baisse sur les marchés agricoles, a encore indiqué Dax Wedemeyer.

Un état des récoltes américaines meilleur que prévu

L’enquête du média spécialisé Pro Farmer, qui pendant une semaine évalue et photographie les rendements des cultures de soja et de maïs, devait rendre ses résultats vendredi soir.

Jusqu’ici, elle a montré un état des récoltes meilleur que l’année dernière mais peu différent des projections de l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.

Les analystes de CHS soulignaient par ailleurs que la qualité du blé russe serait meilleure et davantage chargée en protéines cette année grâce au temps plus chaud et sec qui a prévalu.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a clôturé vendredi à 7,1425 dollars contre 7,2750 dollars en baisse de 1,82 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3700 contre 5,5075 dollars à la précédente clôture, en chute de 2,49 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,9575 dollars contre 13,2450 dollars la veille, lâchant 2,75 %.