Bourse de Chicago

Le temps sec dope les prix du blé et du soja

13 h

Les cours du blé et du soja ont augmenté le 21 décembre 2021 à la Bourse de Chicago. © GFA

Les cours du blé et du soja ont fait un bond en avant ce mardi 21 décembre 2021 à la Bourse de Chicago, grâce à de mauvaises nouvelles météorologiques, aux États-Unis pour le premier et en Amérique du Sud pour le second.