Estimée par le CIC à 2 210 millions de tonnes en janvier, puis 2 216 millions en février, 2 224 millions en mars, et enfin 2 226 millions de tonnes en avril : la production mondiale de céréales pour la campagne commerciale 2020-2021 grimpe un peu plus chaque mois.

Le 29 avril 2021, le Conseil international des céréales (CIC) a mis à jour son bilan pour 2020-2021. La récolte de maïs pour la campagne en cours a ainsi été réestimée en hausse, entraînant une révision de l’estimation de récolte totale des céréales (blé et céréales secondaires) à 2 226 millions de tonnes (+2 millions de tonnes par rapport au mois précédent). Un chiffre de 2 % supérieur à celui de 2019-2020.

> À lire aussi : La production mondiale de céréales est revue à la hausse (29/03/2021)

La consommation de blé progresse

« L’augmentation de l’offre est absorbée par une plus grande utilisation », précise le CIC, qui prévoit notamment une hausse de la consommation de blé en alimentation animale, et de maïs à destination de l’industrie. Les stocks restent inchangés en glissement mensuel, à 609 millions de tonnes, ce qui correspond toujours à un plus bas sur cinq ans.

La production de céréales sur la campagne 2021-2022 est, elle, attendue au niveau record de 2 287 millions de tonnes. Les stocks de maïs pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis sept ans.

En soja, des récoltes records

Le CIC a également revu à la hausse son estimation de production de soja pour 2020-2021, à 362 millions de tonnes (+1 million de tonnes sur un mois), à la suite d’une révision au Brésil. « Les perspectives de consommation étant globalement stables, les stocks sont portés à 47 millions de tonnes », indique le CIC. La production pour 2021-2022 pourrait atteindre le record de 383 millions de tonnes.