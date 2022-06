La Russie a soutenu ce lundi 20 juin 2022 que la hausse du prix des céréales, qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, était le résultat des actions « destructrices » de l’Occident, et non du blocage par Moscou des exportations de l’Ukraine.

« Concernant la possibilité d’une famine, de plus en plus d’experts penchent vers un scénario pessimiste […], a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur Telegram. C’est la faute des régimes occidentaux, qui agissent comme des provocateurs et des destructeurs. »

Des « erreurs systématiques »

Selon Maria Zakharova, l’Occident a fait des « erreurs systématiques » dans la planification de sa politique agricole et a provoqué une inflation mondiale avec des mécanismes financiers et monétaires « de courte vue » créés lors de la pandémie.

Selon elle, la hausse des prix est aussi le résultat d’une politique de transition énergétique « mal pensée » par les pays de l’Europe et de l’Amérique du Nord, « notamment l’introduction forcée de biocarburants ».

Enfin, Maria Zakharova a pointé du doigt les « restrictions illégales » occidentales, prises après l’offensive du Kremlin en Ukraine et qui ont perturbé les circuits logistiques et financiers russes, notamment pour l’exportation de céréales.

