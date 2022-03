Le prix des intrants a poursuivi sa hausse en janvier 2022 (+20,6 % sur un an), porté par la forte progression des prix des engrais et amendements, de l’énergie et des lubrifiants.

Les mois se succèdent et se ressemblent. En janvier 2022, on assiste à une nouvelle augmentation du prix d’achat des intrants : +20,6 % par rapport à janvier 2021, après +19,7 % en décembre 2021. Les prix des engrais et de l’énergie sont ceux qui augmentent le plus fortement sur un an, avec respectivement +87,7 % et +34,2 %, rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note publiée le 16 mars 2022.

En janvier 2022, le coût des intrants est en hausse de 20,6 % sur un an. © Insee — Agreste

Les engrais atteignent des niveaux records

« Après avoir baissé entre février 2019 et septembre 2020, le prix des engrais et des amendements s’est fortement redressé ensuite : en janvier 2022, il atteint un niveau record, en hausse de 87,7 % par rapport à janvier 2021 », constate Agreste.

Cette forte augmentation est due notamment à la poursuite des tensions sur le marché mondial, influencées par une demande soutenue et des disponibilités limitées chez les principaux exportateurs du fait de la hausse du gaz et des coûts du fret.

Avec l’importante augmentation des prix, les livraisons de phosphate et de potasse sont en forte baisse en janvier 2022, respectivement -40,9 % et -37,4 % sur un an. A contrario, les livraisons d’engrais azotés semblent augmenter : +15 % sur la même période.

Dans le détail, les prix des engrais azotés simples grimpent de 129,8 % sur un an. De leurs côtés, les prix des engrais phosphatés et potassiques progressent également sur un an : +77,7 % pour les engrais simples phosphatés et +64,7 % pour les engrais simples potassiques.

Forte hausse également pour l’énergie et les lubrifiants

Le prix de l’énergie et des lubrifiants est en forte hausse, de 7,1 % sur un mois et de 34,2 % par rapport à janvier 2021. Cette hausse s’inscrit dans un contexte de reprise économique mondiale.

En janvier 2022, le cours du baril de pétrole brut de la mer du Nord atteint les 87 $, soit une progression de 58,8 % en un an. Le prix du gazole non routier, qui représente un peu plus de la moitié du poste « énergie et lubrifiants » de l’Ipampa (1), augmente quant à lui de 58,4 % en un an.

Les prix de l’alimentation animale décollent

En janvier 2022, le prix des aliments pour animaux augmente de 2,4 % par rapport à décembre 2021, et reste nettement supérieur à celui de janvier 2021 (+15,1 %). Cette inflation est principalement due à la hausse du prix des céréales et des oléagineux.

Dans le détail, le prix des aliments porcins augmente de 18,0 % sur un an, celui des aliments pour volailles de 16,5 % et celui des aliments pour vaches laitières de 13,2 %.

Enfin, selon Agreste, « le prix des intrants progresse nettement en janvier 2022 pour toutes les exploitations agricoles, de 11,8 % en cultures permanentes à 26,8 % pour les exploitations de grandes cultures ».