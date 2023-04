Plusieurs dizaines de pompiers sont intervenues à Sprimont, en Belgique, pour éteindre les flammes qui ravageaient 2 000 m2 de bâtiment agricole.

Il est 17 h 52 ce dimanche 23 avril 2023 lorsque les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau sont appelés pour éteindre un incendie à Sprimont, en Belgique. Au bout du fil, un éleveur de poules pondeuses dont le bâtiment agricole a pris feu. Contactée par La France Agricole, la brigade d’intervention raconte.

© GoogleMaps - Un éleveur de Sprimont, en Belgique, a appelé les pompiers pour éteindre l'incendie de son poulailler.

2 000 m2 de bâtiment agricole en feu

Les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau (VHP) sont arrivés sur le lieu de l’incendie à 18 h 05. Des collègues d’une autre zone, celle de Warche-Amblève-Lienne, sont venus leur prêter mains fortes. Au total, ils étaient quarante-sept à tenter d’éteindre les flammes qui ravageaient les quelque 2 000 m2 de bâtiment agricole. À l’intérieur, quarante mille poules pondeuses étaient prises au piège.

Il est « rare d’intervenir sur un incendie avec autant de bêtes à l’intérieur, réagit Frédéric Vaassen, major directeur opérationnel de la zone VHP. Les équipes ont pu en sauver cinq mille, les trente-cinq mille autres poules ont péri. » Sur les 2 000 m2 du poulailler partis en fumée, un cinquième reste exploitable.

En plus des effectifs humains dépêchés sur place, deux camions autopompes, six véhicules citernes, deux auto-échelles et un autre de décontamination ont permis d’éteindre les flammes. Plus de quatre heures d’intervention ont été nécessaires. Quant à l’origine de l’incendie, elle n’est pas encore déterminée.