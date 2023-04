Les modèles météorologiques annoncent un été chaud et sec. Juin lancera les hostilités avec des températures au-dessus des normales de saison. Une sécheresse « assez marquée » s’installera en juillet et août, avant de fortes précipitations dès septembre.

Les dernières projections modélisées pour l’été à venir sont tombées, annonce MeteoNews le 12 avril 2023. Elles proposent une version plus chaude et plus sèche que les précédentes pour la période de juin à août, et plus particulièrement pour les deux mois au cœur de la période estivale.

Mai sous la pluie

L’anticyclone des Açores serait le grand absent de mai. Un vaste système dépressionnaire risque de jouer les trouble-fête, dominant une large partie de l’Europe au cours de mai 2023, hésitant entre les îles Britanniques et la Scandinavie.

Les conditions s’annoncent majoritairement humides à très pluvieuses sur quasi toute l’Europe, avec une fraîcheur marquée en prime des îles Britanniques à la France jusqu’à l’ouest de l’Allemagne.

Douceur ou chaleur se cantonneraient alors entre la Grèce et la Russie. Un déficit pluviométrique est par ailleurs envisagé entre la Sicile et la Turquie au plus près des hautes pressions.

Début des hostilités estivales en juin

Les conditions climatiques de juin 2023 s’annoncent assez classiques en France. MeteoNews prévoit des alternances de périodes chaudes et ensoleillées, avec quelques passages pluvi-orageux.

Au total, juin serait dans les clous quasi partout du côté des températures, bien qu’un peu plus chaud. Les précipitations et l’ensoleillement seraient à peu près de saison.

Il devrait tout de même faire bien plus chaud que d’habitude des Pyrénées au quart sud-est jusqu’en Alsace, dans un contexte sec près de la Méditerranée et bien ensoleillé.

© Meteonews - Après un mois de mai sous la pluie, juin sera marqué par l'arrivée d'une hausse des températures.

Chaleur probable en juillet et août

En juillet, l’anticyclone coincé sur l’ouest de la Méditerranée devrait largement protéger la France. Il apporterait des conditions majoritairement calmes, sèches et ensoleillées.

Peu de pluie et d’orages en perspective avec une sécheresse assez marquée. Un mois qui s’annonce bien chaud également avec près de 2 degrés d’excédent et un risque de canicule non négligeable. Enfin, l’ensoleillement s’annonce important dans l’ensemble sur la plupart des régions.

© Meteonews - La sécheresse s'imposera dès le mois de juillet 2023.

En août, la tendance sèche et chaude de juillet pourrait finalement perdurer. Soleil et chaleur soutenus, voire temporairement caniculaires, devraient en effet s’imposer largement sur le pays au cours de ce mois, un peu moins vers les côtes de la Manche.

Peu de pluie en perspective, sauf sur les Pyrénées et leurs environs, au plus près des basses pressions espagnoles où des pluies et orages récurrents pourraient donner d’importants cumuls.

© Meteonews - Des températures caniculaires marqueront le mois d'août 2023.

À quoi s’attendre à l’automne prochain ?

Les conditions pourraient se dégrader dès septembre et encore plus en octobre. Les conditions météorologiques franchement dépressionnaires autour de la France entraîneraient des pluies fréquentes et abondantes.

La situation pourrait être à surveiller dans le Sud-Est où les épisodes méditerranéens et cévenols pourraient être à la fois fréquents et actifs.