Portée par une association d’éleveurs, la première édition du salon Vaches en piste, en Haute-Savoie, a réussi à être aussi conviviale que professionnelle.

Sept cents vaches laitières ont pris leurs quartiers au parc d’exposition de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) du 30 mars au 2 avril 2023. Les allées, où se mêlaient poussettes et cheveux blancs, ont résonné des conversations des éleveurs. Des odeurs de raclette flottaient par endroits, et la bière au génépi coulait généreusement. « Soyez fiers de vos vaches ! », lançaient les juges sur le grand ring lors de cette première édition du salon Vaches en piste.

Éleveurs et bénévoles

« Plus de 45 000 visiteurs ! » Florent Duclos en revient à peine. Quatre jours plus tôt, il espérait modestement dépasser 20 000. Avec plus de 500 réunions au compteur pour préparer l’évènement, cet éleveur de montbéliardes, président de l’APMH, s’avoue « un peu fatigué ». « Notre association regroupe 25 éleveurs de races abondance, prim’holstein, montbéliarde et hérens (APMH), présente-t-il. On l’a créée pour porter l’organisation de ce salon dont l’idée a germé il y a quatre ans. »

Le budget tourne autour de 800 000 euros. Tous bénévoles, les éleveurs n’ont pas compté leurs heures. « Nous avons eu la chance de trouver beaucoup de soutiens auprès des institutionnels, mais aussi de petites et moyennes entreprises, souligne l’éleveur. Du plus modeste au plus gros, 125 partenaires nous ont suivis. Et pour le salon, chaque éleveur a recruté dans son réseau : cent bénévoles sont venus chaque jour tenir des stands, nettoyer les allées… »

Les professionnels se sont passionnés pour le concours national de la race montbéliarde (300 vaches) et pour la vente aux enchères : les seize génisses proposées sont parties à un prix moyen de 7 500 euros. Le grand public est venu nombreux assister aux « batailles de reines » (combats de vaches hérens), admirer des animaux de diverses espèces et se régaler de produits locaux. Des classes de primaire ont suivi divers ateliers. « Dans un département qui s’urbanise comme le nôtre, il est essentiel de communiquer sur notre métier, note Florent Duclos. C’est aussi un évènement stimulant et motivant pour nos jeunes ! »