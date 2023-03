L’ex-député du Lot-et-Garonne, Olivier Damaisin, est nommé « coordinateur national interministériel du Plan prévention mal être en agriculture », à la suite de Daniel Lenoir.

Il est l’auteur du premier rapport parlementaire sur le suicide en agriculture, remis en décembre 2020 au Premier ministre, Jean Castex. Moins de trois ans plus tard, Olivier Damaisin s’est vu confier, le 28 mars 2023, la mission de poursuivre le déploiement du plan gouvernemental visant à « mieux prévenir les risques suicidaires et à améliorer la détection et le suivi des personnes en situation mal-être en agriculture ».

Du mal-être à la reconnaissance

« Au départ, j’ai été missionné sur le « suicide » des agriculteurs et des salariés agricoles, aujourd’hui on parle de « mal-être », j’aimerais bien terminer par leur pleine reconnaissance », indique Olivier Damaisin. Cette mission de deux ans lui a été confiée par les ministres de la Santé, François Braun, des Solidarités, Jean-Christophe Combe, du Travail, Olivier Dussopt et de l’Agriculture, Marc Fesneau.

L’ancien député LREM du Lot-et-Garonne prend ainsi la suite de Daniel Lenoir, inspecteur général des Affaires sociales, à la retraite désormais. « Mon prédécesseur a réalisé un travail remarquable. Je vais m’évertuer à le poursuivre au plus près du terrain ».

Des départements dotés de comités

Nommé en février 2022, Daniel Lenoir a notamment œuvré auprès des préfets, à décliner le plan gouvernemental dans chaque département. Tous sont désormais dotés de comités départementaux réunissant la Mutualité sociale agricole, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles, les associations, etc., ainsi que des comités techniques regroupant les Agences régionales de santé (ARS), les caisses de MSA et les chambres d’agriculture suivant les départements. « La couverture territoriale est désormais complète », assure le nouveau référent dont le frère est agriculteur.

Place aux sentinelles

Olivier Damaisin est chargé de continuer à assurer la coordination nationale de l’ensemble de ces parties. Axe majeur de ses prochaines semaines : il est tenu de déployer le réseau des sentinelles en agriculture en 2023. Les formateurs de ces futurs volontaires sont désormais prêts. « Tout le monde doit se sentir impliqué auprès des salariés agricoles et des agriculteurs en difficulté, des banques jusqu’aux coopératives, rappelle Olivier Damaisin. Je le dis depuis le départ : mon cheval de bataille est de remettre de l’humain dans la prévention et l’accompagnement de ces situations de mal-être. »