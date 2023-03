En janvier 2023, le coût des intrants se stabilise sur un mois. Il n’en reste pas moins élevé avec une hausse de 15,3 % par rapport au niveau de janvier 2022, tiré par la hausse des prix des engrais, de l’énergie et de l’alimentation animale.

Après une baisse constatée de 1,5 % en décembre 2022, en janvier 2023, le prix d’achat des intrants repart en très légère hausse sur un mois : +0,1 %, constate Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note du 20 mars 2023.

En glissement annuel, il reste néanmoins très élevé avec une hausse de 15,3 % en janvier, après 18,2 % en décembre et 21,4 % en novembre. Le prix des intrants progresse nettement pour toutes les exploitations agricoles, allant de 9,6 % en arboriculture fruitière à 19,4 % en élevage porcin.

Un marché des engrais toujours tendu

En janvier 2023, le prix des engrais a nettement baissé depuis le niveau record atteint en octobre 2022. Par rapport à janvier 2022, il reste néanmoins élevé avec +26,3 %. Agreste l’explique par un marché mondial des engrais toujours très tendu du fait de la guerre en Ukraine.

Selon le ministère, les disponibilités limitées en gaz et un prix élevé ont entraîné une baisse de la production d’engrais azotés chez les principaux pays européens.

Dans le détail, le prix des engrais simples azotés poursuit sa baisse sur un mois mais il augmente de 7,3 % sur un an. De même, les prix des engrais phosphatés et potassiques accusent une hausse en glissement annuel, avec respectivement +19,9 % et +56,2 %.

Dans un contexte de tensions sur la production dans l’Union européenne, les livraisons d’engrais azotés pour la campagne 2022-2023 chuteraient de 31,0 % sur un an. Cette baisse des livraisons serait encore plus marquée pour les engrais phosphatés et potassiques (-50,9 % et -55,6 %).

Un prix de l’énergie de nouveau en hausse

Le prix de l’énergie et des lubrifiants augmente à nouveau sur un mois, avec +5,5 % par rapport au niveau de décembre 2022. Il progresse fortement sur un an (+19,8 %), « dans un contexte de baisse de la production de pétrole en octobre par les pays de l’Opep et d’embargo progressif de l’Union européenne sur le pétrole russe fin 2022 ».

Le cours du baril de pétrole brut de la mer du Nord atteint les 83 $ en janvier 2023 contre 81 $ en décembre mais reste très en deçà du pic de juin 2022 (123 $). Si le prix du gazole non routier, représentant un peu plus de la moitié du poste de l’énergie et des lubrifiants de l’Ipampa (1), augmente fortement sur un mois (indice atteignant 202,4), il reste inférieur au dernier pic observé en octobre 2022 (223,4).

Une légère hausse du prix de l’alimentation animale

En janvier 2023, le prix des aliments pour animaux affiche une légère hausse de 0,2 % par rapport au mois précédent et reste supérieur de 22,6 % sur un an, en lien avec la hausse du prix des céréales et des oléagineux.

Dans le détail, le prix des aliments porcins augmente de 23,3 % sur un an, celui des aliments pour volailles de 21,9 % et celui des aliments pour vaches laitières de 24,3 %.

Du fait de prix élevés, la production d’aliments composés pour animaux baisse de 3,3 % en glissement annuel. « Seule la production d’aliments pour bovins augmente sur un an (+1,9 %) », précise Agreste.