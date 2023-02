Le président de la République a entamé tôt ce samedi 25 février 2023 sa visite au Salon de l’Agriculture. Il devrait y rester jusqu’à la toute fin de journée.

Ce 25 février 2023, peu avant 8 heures, Emmanuel Macron est arrivé porte de Versaille. Il a débuté sa visite par une rencontre d’une heure à huis clos avec les acteurs de la filière pêche.

Début d’une journée au Salon de l’Agriculture, avec nos pêcheurs ! pic.twitter.com/Q6zIns80MY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2023

Il a également rencontré des responsables des organisations professionnelles agricoles, notamment de la FNSEA et les Jeunes agriculteurs. Il a évoqué avec les syndicalistes la souveraineté alimentaire mais aussi la décapitalisation en cours dans la filière des bovins viande. La Confédératipn paysanne regrette de na pas avoir été convié à cette rencontre.

[#SIA2023] 📍 En avant-première de l’ouverture du #Salon, premier RDV du Président de la République 🇫🇷 @EmmanuelMacron pour une délégation d'élus #FNSEA et @JeunesAgri avec @ChLambert_FNSEA et @JeromeDespey ainsi que @gaillot_arnaud



🎉 La 59e édition du #SIA est lancée ! pic.twitter.com/IGS4O5qbD4 — La FNSEA (@FNSEA) February 25, 2023

Après une courte déambulation dans les allées, peu aprs 09h30 il a ensuite inauguré la 59e édition du Salon international de l’Agriculture, avant d'aller à la rencontre d’Ovalie, la vache Salers égérie de cette édition. Après l'avoir brièvement caressée il a souhaité la "laisser" pour " ne pas lui "mettre le stress".

Après une annulation en 2021 et une visite éclaire en 2022 en raison de la guerre en Ukraine, le président devrait cette année déambuler longuement dans les allées du salon à la rencontre des visiteurs et des professionnels. En 2020 il avait passé plus de 13 heures au contact du public et son entourage glisse qu’il devrait y rester jusqu’à tard dans la journée.

Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs sujets agricoles, comme la sécheresse, les négociations commerciales.mais aussi le renouvellement des générations ou encore le mal-être des agriculteurs.

En début de déambulation, il a échangé avec des éleveurs de Salers, notamment sur le sujet de l'importation de viandes bovines et le Mercosur. Les agriculteurs lui on fait part de leurs inquiétudes pour l'avenir de leur filière.

Un échange plus tendu s'est déroulé entre Emmanuel Macron et un éleveur sur le sujet d'une antenne relais et de "l'innaction" des services de l'Etats.