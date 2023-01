Tornades, ouragans, vagues de chaleur ou de froid... les principales catastrophes météorologiques ayant frappé les États-Unis en 2022 ont impacté le secteur agricole. Le changement climatique est jugé responsable.

Les États-Unis ont subi un ensemble d'événements climatiques en 2022. "Aux États-Unis, nous avons de façon constante eut à la fois le plus grand nombre [...] davantage que n'importe quel autre pays chaque année [...] et la plus grande diversité de types d'extrêmes météorologiques", a souligné lors d'une conférence de presse l'administrateur de l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine NOAA, Rick Spinrad.

Après le passage de l'ouragan Ian, le deuxième événement le plus impactant a été la vague de chaleur et la sécheresse ayant touché l'ouest et le centre des États-Unis. Cet épisode a engendré des pertes financières au niveau des cultures, ou encore touristiques. Des inondations ont également touché le Kentucky et le Missouri en juillet 2022. Des tornades ont également ravagé certaines parties du sud-est des États-Unis fin mars.

Cette concentration d'événements météorologiques majeurs ces dernières années pointe vers "une nouvelle normalité", a averti NOAA.

Le réchauffement climatique pointé du doigt

Les experts martèlent que cette hausse est une conséquence directe des émissions de gaz à effet de serre, qui réchauffent la planète. Les saisons des feux sont rallongées et la hausse du niveau de la mer aggrave les inondations lors de tempêtes. Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle mondiale, selon un rapport européen également publié mardi.

"Le changement climatique crée de plus en plus d'événements extrêmes causant des dégâts importants, et provoque souvent des dangers en cascade, comme une sécheresse intense suivie par des incendies dévastateurs, suivis par de dangereuses inondations et glissements de terrain", ajoute Rick Spinrad.

Cependant, les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis ne sont pas en recul. Elles ont légèrement augmenté en 2022 par rapport à l'année précédente de 1,3%, selon une analyse du groupe de recherche Rhodium Group, ce mardi 10 janvier 2023.