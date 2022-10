La dynamique des ventes de céréales contribue à l’excédent agroalimentaire français qui augmente de 429 millions d’euros en août 2022 sur un an. Une nouvelle hausse qui résulte d’une croissance des exportations supérieure à celle des importations.

Dans sa note de conjoncture du 13 octobre 2022, Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, constate qu’en août dernier, l’excédent des échanges agroalimentaires français progresse de nouveau sur un an. Une augmentation qui résulte de la croissance marquée des exportations, supérieure à celle des importations.

© Douanes - Agreste - Le solde des produits agricoles bruts augmente sous l’effet de la hausse des exportations, principalement de céréales.

Nouvelle hausse de l’excédent agroalimentaire français

En août 2022, l’excédent commercial agroalimentaire s’élève à un milliard d’euros. Cela représente une augmentation de 429 millions d’euros par rapport à août 2021. Ce résultat est la conséquence d’une croissance des exportations de 1,5 milliard d’euros, soit + 27 %, plus importante en niveau que celle des importations de 1,1 milliard, soit + 21 %.

Avec les pays tiers, l’excédent s’établit à 1,4 milliard d’euros, en hausse de 368 millions sur un an. Les exportations croissent de 779 millions d’euros sur un an, soit + 29 %, dont près de 65 % du fait des produits bruts (+ 505 millions), notamment les ventes de blé tendre vers l’Algérie.

Avec l’Union européenne, le déficit se réduit à - 397 millions d’euros, soit + 61 millions sur un an, du fait d’une croissance des exportations de 705 millions (+ 25 %) supérieure à celle des importations de 644 millions (+ 20 %).

Les exportations de produits agricoles bruts sont portées par les ventes de céréales

En août 2022, le solde des échanges de produits agricoles bruts est de 762 millions d’euros. Il reste ainsi excédentaire. Il gagne 639 millions par rapport à août 2021. Cette évolution résulte, pour près des deux tiers, de la hausse de l’excédent commercial avec les pays tiers qui est de + 410 millions d’euros sur un an.

Estimées à 2 milliards d’euros, les exportations croissent de 758 millions d’euros, soit une hausse de 63 % par rapport à août 2021. Au premier rang des produits bruts exportés, la valeur des expéditions de céréales progresse de 628 millions, soit + 111 % sur un an. Si les quantités de céréales expédiées d’une année sur l’autre augmentent de 0,8 million de tonnes, principalement à travers les ventes de blé tendre, la hausse des prix moyens à l’exportation est toujours sensible sur un an, avec notamment + 65 % pour le blé tendre.

Du côté des importations, elles sont estimées à 1,2 milliard d’euros et augmentent ainsi de 119 millions d’euros, soit une augmentation de 11 % sur un an. Si quasiment tous les produits bruts sont concernés, excepté les graines oléagineuses, les hausses des achats de légumes (pastèques et melons d’Espagne notamment) et de produits de la pêche sont les plus notables : respectivement + 35 et + 31 millions d’euros sur un an.

Nouvelle chute de l’excédent des échanges de produits transformés

L’excédent des échanges de produits transformés atteint 246 millions d’euros en août 2022. Cela représente un repli de 210 millions d’euros par rapport à août 2021. Sur un an, la baisse de l’excédent commercial concerne pour 80 % les échanges avec l’Union européenne, soit - 168 millions d’euros.

Les exportations, estimées à 5 milliards d’euros, progressent de 726 millions d’euros sur un an, soit +17 %. Si cette évolution concerne quasiment tous les produits transformés, elle est plus particulièrement portée par les ventes de vins et spiritueux qui augmentent de 182 millions sur un an au total, notamment vers les États-Unis et dans une moindre mesure vers le Canada. La progression des ventes de produits laitiers (fromages) et d’huiles (huile de tournesol) est aussi à souligner : respectivement + 122 et + 100 millions sur un an.

La valeur des importations estimée à 4,8 milliards d’euros, augmente de 936 millions sur un an, soit + 24 %. Les achats de viandes et de produits issus de l’abattage, principalement de la viande de volaille polonaise mais aussi de la viande bovine en provenance des Pays-Bas et du Royaume-Uni, croissent plus particulièrement (+ 199 millions d’euros). Il en va de même pour les importations de produits laitiers qui augmentent de 173 millions sur un an, notamment les achats de beurre en provenance des Pays-Bas et de Belgique, et pour les huiles, tourteaux et corps gras (+ 154 millions).