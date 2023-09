Un chemin peut-il être librement emprunté par des randonneurs ?

Un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) a été balisé à mon insu sur une de mes parcelles boisées, sans autorisation. Il est régulièrement emprunté par des piétons, des vététistes, des motards, des cavaliers, des 4x4, des quads… Après beaucoup d’insistance (trois ans) pour faire cesser cette violation de propriété, ce chemin va être déplacé sur une desserte qui traverse ma propriété et d’autres, et ce, toujours sans aucune concertation et autorisation des riverains. Est-ce légal sachant que la commune possédait un chemin rural parallèle à ce tracé mais elle l’a cédé à un agriculteur. Une desserte peut-elle être empruntée par du public sans autorisation ?