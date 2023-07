Les espèces à connaître

La mouche domestique, la mouche d’automne et la mouche de la tête sont des espèces « lècheuses », omnivores se nourrissant sur les animaux (déchets de peau, liquides organiques…) et de matière organique en décomposition. La mouche piqueuse des étables et la mouche des cornes se nourrissent exclusivement de sang et sont très agressives par temps orageux. Les taons et les moucherons piqueurs affectionnent les points d’eau et les lisières de bois.