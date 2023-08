Record battu ! En juillet 2023, les taux d’intérêt pour les contrats d’achat de matériel comme Agilor, Actimat et leurs équivalents dans d’autres établissements bancaires ont atteint 4,3 % pour un emprunt sur sept ans. Un tel niveau de taux d’emprunt n’avait pas été atteint depuis très longtemps. En décembre 2021, pour un contrat identique, le taux n’était que de 0,85 %. Il a donc quadruplé en un peu plus d’un an.

Le financement des constructeurs

Cette hausse historique tombe bien mal puisque dans le même temps, les prix des matériels ont eux aussi flambé d’environ 30 % en trois ans.

Même si les investissements ont fortement ralenti depuis le début de l’année, certains agriculteurs et entrepreneurs sont tout de même contraints de renouveler du matériel. Ils sont nombreux à se tourner, quand ils existent, vers les financements des constructeurs. Liés à l’achat d’un matériel de la marque, ils affichent des taux nettement plus intéressants que ceux des banques « classiques », et peuvent même atteindre 0 % dans certains cas. Avant de signer, une étude comparative s’impose, en intégrant tous les paramètres comme la reprise du matériel et la date du premier versement.

Corinne Le Gall