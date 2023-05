Louer une parcelle à des campeurs, à un salon agricole ou se faire envahir par une rave-party n’est pas sans conséquence pour la prairie concernée. En plus des dégâts sur l'herbe, les visiteurs laissent derrière eux de nombreux éléments métalliques, fatals pour les ruminants qui vont venir pâturer ou vont consommer le foin.

Ces corps étrangers s’ajoutent à ceux qui se retrouvent habituellement dans les pâtures comme les crampillons des piquets et les morceaux de clôture. Aux Pays-Bas, l’entrepreneur de travaux agricoles Herman Eskes a développé une machine conçue pour débarrasser la parcelle de tous les éléments métalliques.

Un guidage par GPS

Son premier prototype, testé au printemps 2022, était basé sur une tondeuse à gazon. Pour la campagne de 2023, Herman Eskes va travailler avec un automoteur qui récolte le métal sur une grande largeur. En effet, alors que la tondeuse ne captait les éléments que sur l’avant, la nouvelle machine est capable de récolter les corps étrangers sur les côtés.

Sur un petit automoteur, Herman a disposé trois barres magnétiques, une frontale et deux latérales entre les deux essieux. La largeur de travail est de 5 mètres. Les barres, qui sont supportées par des roues folles, abritent de gros aimants qui captent jusqu’au plus petit clou. Tous les gros étrangers ramassés sont fixés sur une plaque en métal placée entre l’aimant et le sol.

La machine est guidée par GPS afin de ne pas oublier un seul centimètre de la pâture. Le chauffeur s’arrête régulièrement pour vider les petits réservoirs. L’opération s’effectue grâce à une manivelle qui escamote les aimants vers le haut et fait ainsi tomber tous les corps étrangers. L’opération ne prend qu’une minute.

Herman Eskes envisage désormais de commercialiser son invention, qui rencontre aussi un grand succès auprès des éleveurs locaux ayant déjà perdu des vaches à cause de l’ingestion de métal. Il développe actuellement une version avec des aimants plus puissants pour les parcelles accidentées.

© H. Eskes - La récolte de clous et objets métalliques est souvent impressionnante après le passage d'un salon ou de campeurs.

Corinne Le Gall