À la SARL Rosay, le digestat peut désormais être incorporé en même temps que la semence. Après avoir essayé pendant deux ans un semoir strip-till sur sa ferme, Thierry Rosay, à la tête de l’entreprise de travaux agricole éponyme, a investi dans cette machine pour la combiner à un automoteur d’épandage. Installée à Fère-Champenoise dans la Marne (51), la SARL propose déjà différentes prestations d’épandage. « Sur ma ferme, je suis dans une démarche d’amélioration continue des techniques agronomiques. C’est avec cette volonté que je diversifie les activités de mon entreprise. J’ai investi cette année dans un automoteur d’épandage Vervaet Hydro Trike et un semoir Pro-Til 4T de chez Mzuri. Avec cet ensemble, je peux injecter du digestat ou du lisier mais aussi de l’engrais solide en même temps que je sème. Je complète ainsi mon offre de prestations, avec un ensemble où tout est fait en un passage. »

Valoriser la matière en la localisant

« C’est en suivant une conférence du Comifer, qui traitait de la volatilisation de l’ammoniac, que j’ai approfondi ma réflexion sur l’enfouissage des engrais que je devais épandre. En 2021, j’ai pu me familiariser avec le système Mzuri en l’essayant sur mon exploitation. » Cette machine reçoit une rangée de dents de fissurations situées à l’avant, qui décompacte localement la future ligne de semis. Ces dents peuvent également servir à incorporer et localiser un second produit solide. À l’arrière, la machine comprend les éléments semeurs, également à dents. « J’ai alors réfléchi à combiner l’incorporation d’effluents avec le semis, pour limiter la volatilisation de l’azote et en faire bénéficier la plante » se souvient l’exploitant. En étant appliqué sous la ligne de semis, le digestat produit un effet « starter ». Cette technique peut aussi résoudre une partie de la problématique des semis en période sèche. En effet, en travaillant uniquement la ligne de semis, la structure est plus favorable au développement des racines pour capter l’humidité.

Remplacer deux passages

« Pratiquant depuis plusieurs années le non-labour, je cherchais une technique pour conserver l’humidité dans le sol. Il me fallait donc une solution qui perturbe le moins possible le sol tout en limitant le tassement. Cette technique, en plus de ne travailler que sur le rang de semis, remplace facilement deux passages » se félicite Thierry. Lors de notre venue, l’ensemble semait du tournesol. La graine était déposée à 3-4 cm de profondeur et le digestat incorporé dans le sol entre 8 et 12 cm, sur le même rang. « Il faut toujours trouver un compromis pour que la graine ne soit pas dans le digestat. Pour ce champ, le client m’a demandé d’enfouir 20 m3 de digestats par hectare. Dans cette configuration, la machine travaille à une vitesse de 8 à 10 km/h » précise l’exploitant.

S’adapter à chaque demande

Le semoir utilisé par Thierry est un Mzuri Pro-til 4T. « J’ai aussi choisi ce modèle, car il est possible de changer l’écartement enter rang. Il peut passer de 36 à 72 cm, en fonction de la culture à implanter, simplement en relevant certains éléments. De plus, il possède 2 trémies. L’une est dédiée aux semences, l’autre peut recevoir, au choix, de l’engrais DAP, ammonitrate ou organique. » Dans la configuration de l’ETA, l’ensemble peut donc semer, incorporer du digestat mais aussi appliquer un troisième produit. « Cette deuxième trémie me sert à complémenter le digestat ou le lisier suivant les besoins de la plante » confie Thierry.

Pour incorporer le digestat, le semoir a nécessité quelques modifications. « J’ai commencé par faire fabriquer un tablier d’attelage, qui relie le semoir au relevage trois points de l’automoteur. Le semoir a ensuite été équipé d’un broyeur répartiteur et de descentes. Elles sont fixées sur les dents de fissurations et sont munies de vannes quart de tour. Ces dernières sont prévues pour couper les sections non utilisées selon la configuration de semis. Les socs sont conçus pour accueillir au choix, le tuyau de digestat, le tuyau d’engrais venant de la deuxième trémie ou les deux en même temps.

Paul Denis

Un déchaumeur à disques pour incorporer En plus de son ensemble avec semoir, Thierry dispose d’un Vervaet Hydrotrike XL, équipé cette fois d’un déchaumeur à disques indépendants de 5 m. « J’ai acheté un déchaumeur, sur lequel j’ai monté avec mon équipe, un broyeur répartiteur et des descentes. » Ces dernières positionnent le produit entre les deux rangées de disques pour l’enfouir dans le flux de terre. Les rouleaux situés à l’arrière referment le sol. « Je profite des semis de tournesol après l’ensilage de seigle, pour le faire tourner dans la même parcelle que l’ensemble avec le semoir. Je pourrais ainsi comparer la levée avec un semis traditionnel » explique l’agriculteur. L’automoteur muni du déchaumeur travail à une vitesse de 15 km/h en appliquant la même dose.