Le choix variétal aide à la réussite de son colza. Quatre critères sont essentiels : le rendement, en se focalisant sur la régularité pluriannuelle ; le comportement face au phoma ; l’élongation automnale, notamment en cas de semis précoces, avec beaucoup d’azote disponible et de fortes densités ; mais aussi la vigueur.

À ce sujet, seuls les colzas évalués depuis 2019 sont caractérisés sur les vigueurs au départ (jusqu’à 3-4 feuilles) et automnale. Avec une note supérieure à 7, une variété dite « vigoureuse » représente un levier supplémentaire pour obtenir un colza robuste face aux aléas climatiques et sanitaires que peut subir la crucifère en début de cycle. Or, au cours de cette campagne, il y a eu davantage d’évaluations mises en œuvre, ce qui a permis de noter des variations de classement pour certaines variétés. Ces données de vigueur sont retranscrites sous forme de note (de 1 à 9) dans l’outil Myvar (lire l'encadré).

Altises : classement à venir

Mais selon les contextes, d’autres éléments peuvent être pris en compte comme le classement vis-à-vis de la hernie (voir encadré) ou de l’orobanche (lire la page 36 de La France Agricole n° 4014). Sur les parcelles touchées par ces bioagresseurs, il faudra choisir des variétés à bon comportement. Depuis quelques années, Terres Inovia évalue en outre les variétés vis-à-vis des larves d’altises.

Pour 2022-2023, il y a eu, là aussi, davantage de données, notamment dans le cadre du réseau Adaptacol² (plan de sortie du phosmet). Sur 47 essais, les variétés suivies qui ont présenté le moins de larves par pied sont Feliciano KWS, LG Aviron, KWS Sanchos, Heliott, Attica et BRV 712. Helypse, Drifter, RGT Pozznan, RGT Kanzzas et LID Ultimo, eux, étaient moins bien placées.

Malgré la présence parfois importante de larves, il n’y a pas toujours eu de symptômes associés (port buissonnant) car le colza peut compenser. C’est pourquoi seuls 19 essais ont été exploités. Feliciano KWS est à nouveau bien classé. KWS Arianos et KWS Wikos ont de meilleurs résultats en termes de symptômes, malgré un nombre de larves relativement important. Mieux classés qu’en 2022, Zidane et LG Armada arrivent juste après. En queue de classement se trouvent Drifter, Duffy, Attica et LID Ultimo. « À terme, le but est de réaliser un classement et de rendre celui-ci disponible sur Myvar en l’intégrant au mérite agronomique », informe Arnaud Van Boxom responsable de l’évaluation variétale chez Terres Inovia.

Depuis deux ans, des mélanges variétaux ont aussi été testés pour tenter de gérer les altises d’hiver. Mais pour le moment, aucun n’a semblé apporter de réelle plus-value par rapport à une variété seule (à confirmer avec les rendements). Des travaux sont également en cours au sujet de la tolérante au sclérotinia, car il n’existe pas de classification officielle à l’heure actuelle.

Céline Fricotté

Nouvelle version de myvar2 Terres Inovia propose un indice de mérite agronomique dans l’outil gratuit d’aide au choix des variétés Myvar. « Grâce à cette fonctionnalité, développée dans le cadre du programme Cap Protéines, les producteurs de colza disposent désormais d’une approche globale qui prend en compte les critères agronomiques et identifie les variétés les mieux adaptées à chaque situation pédoclimatique et sanitaire », appuie l’institut.