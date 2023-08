La revalorisation des pensions

Le minimum de pension est revalorisé à hauteur de 100 € par mois pour les personnes partant en retraite à partir du 1er septembre 2023. Cette mesure concerne aussi les agriculteurs précise le ministère du Travail dans un communiqué du 11 août 2023. Le minimum de pension est désormais indexé sur le Smic et non plus sur l’inflation.

Pour les agriculteurs qui sont déjà partis à la retraite avant le 1er septembre, aucun coup de pouce n’est prévu. Le gouvernement avait considéré que les lois dites « Chassaigne » (du nom du député communiste André Chassaigne) avaient déjà permis de valoriser ces pensions.

La réforme des retraites a en revanche élargi l’accès aux dispositions des lois « Chassaigne » à davantage d’anciens agriculteurs. C’est ce que précise un des décrets. « Les agriculteurs partis à la retraite au temps plein au titre d’une inaptitude et ou de leur âge seront désormais éligibles à la garantie différentielle. Environ 45 000 exploitants seront ainsi revalorisés. Les paiements seront opérationnels courant 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 », explique le ministère du Travail.