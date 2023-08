Alors que les feuilles de route sur la décarbonation dans les filières des céréales, du lait et de la viande se font attendre, les entrepreneurs de travaux agricoles (ETA) s’inquiètent de la seule mesure annoncée à ce jour : la fin de la détaxation du GNR. Préconisée par un rapport du CGAAER pour accélérer la décarbonation de l’agriculture et annoncée par Bruno Le Maire en juin dernier parmi la liste des mesures pour redresser les finances publiques, la fin de la détaxation du GNR touche de plein fouet les activités des ETA, qui emploient des engins puissants et donc gourmands en carburant.

Pas de réelles alternatives pour le moment

Gérard Napias, le président de la Fédération nationale entrepreneurs des territoires (FNEDT), rappelle que « la décarbonation des travaux agricoles mécanisés se heurte aujourd’hui à un constat d’impuissance technique, l’absence de motorisation de forte puissance avec des énergies non fossiles pour les engins de traction et de récolte, et à une impasse économique, le coût d’investissement astronomique des matériels verts ». À court terme, l’utilisation de carburants alternatifs dans les engins recueille les suffrages à condition qu’ils soient à un prix accessible pour les ETA, ce qui nécessite un accompagnement pour réduire l’écart entre les carburants fossiles et alternatifs.

Transparence des prix

La FNEDT estime indispensable, lors d’une période de transition, de disposer de références partagées et transparentes. Elle propose pour la transition énergétique agricole de créer un index carburant agricole et forestier pour mesurer l’évolution du coût « produit énergétique de traction » à partir de la part que représente le carburant dans le prix de la prestation de travaux agricoles et forestiers. Elle demande l’égalité de traitement sur les conditions d’emploi du carburant, et sur les aides à la décarbonation, entre les entrepreneurs, les agriculteurs et les coopératives.

Afin d’échanger avec les entrepreneurs et les agriculteurs, la FNEDT organise un atelier sur la défiscalisation du GNR et la décarbonation des travaux agricoles le mercredi 6 septembre 2023 de 10h30 à 11h30 au salon Innov-Agri.

Corinne Le Gall