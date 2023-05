Retraite : des critères d’éligibilité à la Pac pour les plus de 67 ans

Je voudrais des précisions concernant le non-cumul retraite aides Pac pour les plus de 67 ans. Mon épouse, 70 ans et cheffe d’exploitation, perçoit une petite retraite non agricole pour une dizaine d’années de travail salarié dans sa jeunesse. Ensuite, elle a été conjointe collaboratrice avant de reprendre l’exploitation en nom propre en 2014. Est-ce que le cumul reste possible lorsqu’on ne perçoit pas la retraite pour une carrière complète ?