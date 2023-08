L’intelligence artificielle est en plein essor. Elle repose sur le traitement par des ordinateurs de grandes quantités de données à l’aide de réseaux de neurones artificiels qui fonctionnent comme ceux d’un cerveau humain, et sont capables de décomposer un problème, d’intégrer des nouvelles informations et de progresser.

Une aide précieuse pour la surveillance du cheptel

En élevage, l’intelligence artificielle commence tout juste à se déployer. Pour le moment, la majorité des données sont fournies par des caméras et des micros. L’intérêt est multiple. Pour l’éleveur, c’est d’abord un allègement de la charge mentale et du temps de travail, ainsi qu’une aide précieuse pour la surveillance du cheptel et de l’ambiance des bâtiments. Sur un plan zootechnique, l’intelligence artificielle est capable de détecter les problèmes sanitaires précocement.

Enfin, ces nouvelles solutions permettent de pallier le manque de main-d’œuvre qualifiée ou de connaissance détaillée de chaque vache ou truie de la part d’associés qui n’interviennent que rarement sur ces ateliers. Si elle ne remplacera jamais l’œil de l’éleveur et ne prendra pas les décisions à sa place, l’intelligence artificielle s’apprête à révolutionner son métier.

Corinne Le Gall et Isabelle Lejas.