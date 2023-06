Mécanicien agricole à la retraite et grand bricoleur, Jean-Pierre Leonhart passe une partie de son temps à concevoir ou à modifier des solutions pour son neveu César, gérant de l’EARL du Tramway. L’une des dernières créations sortie de l’atelier est une interface montée sur le relevage du tracteur. Celle-ci a été conçue pour faciliter l’attelage et la manipulation des deux enrouleurs de l’exploitation, mais aussi le déploiement du traîneau dans la parcelle.

« L’irrigation prend du temps et je n’ai pas toujours quelqu’un pour m’aider à déplacer mes enrouleurs. Je voulais donc une solution pour être autonome et qui me simplifie la vie au maximum, notamment en limitant les allers-retours entre la cabine du tracteur et l’attelage », explique César Leonhart.

Un pivot en commun et deux enrouleurs

L’agriculteur, à la tête d’environ 80 hectares à Sundhouse (Bas-Rhin), irrigue une grande partie de ses cultures. Pour cela, il possède un pivot en commun, mais la majeure partie de sa surface est arrosée grâce à deux enrouleurs. « Je dois les déplacer régulièrement entre mes parcelles pour réaliser les différents tours d’eau. Avant, j’utilisais un système de barre à trous, mais l’attelage des machines était plus compliqué et le nombre d’allers-retours en cabine restait important. Avec mon oncle, nous avons donc réfléchi à une solution pour atteler rapidement et facilement les enrouleurs. Cette dernière devait également pouvoir faire fonctionner les machines », se souvient le céréalier.

« J’ai mis une petite semaine à construire cette interface mais j’ai surtout passé du temps à réfléchir au projet. Au final, on a acheté les paliers ainsi que les prises push-pull. Pour le reste, c’est principalement de la récupération », confie Jean-Pierre.

Attelage facilité

La réalisation de Jean-Pierre se compose d’un cadre, attelé sur le relevage à trois points du tracteur. Au centre, elle comprend un piton d’attelage. Ce dernier peut être verrouillé hydrauliquement par une butée, commandée par un petit vérin branché sur l’hydraulique du tracteur. « Avec cette solution, j’attelle rapidement mes enrouleurs, mais je m’en sers aussi pour déplacer la remorque à tuyaux ou encore les pompes », constate le jeune agriculteur. En plus du piton, Jean-Pierre a monté un système de paliers et de manchons, pour brancher une prise de force. Celle-ci est entraînée par un second cardan qui relie le tracteur à l’interface. Le bricoleur a également installé une conduite hydraulique à double effet, couplée à un branchement avec deux prises push-pull.

« J’ai fait un système by-pass avec une vanne quart de tour. Ainsi, l’hydraulique peut être mise en pression avant de descendre du tracteur. Temps que la vanne est ouverte, l’huile repart simplement au tracteur et les flexibles peuvent être branchés et débranchés facilement. Une fois la vanne fermée, l’huile sous pression n’a plus d’échappatoire et peut faire fonctionner l’enrouleur », décrit l’inventeur. Ainsi, plus besoin de remonter dans le tracteur pour aller actionner le distributeur une fois branché. Cette action est réalisée avant de descendre.

Des enrouleurs différents

La prise de force et la conduite hydraulique ne sont pas là par hasard. En effet, les deux enrouleurs de César sont bien différents et n'ont pas les mêmes besoins. Le premier a plus de 30 ans et nécessite simplement une ligne hydraulique pour fonctionner (lire l'encadré). « Pour mon enrouleur le plus récent, c’est différent. J’ai un petit moteur thermique pour les asservissements hydrauliques. Il est ainsi autonome de ce côté. Par contre, j’ai une pompe de délestage, qui fonctionne avec la prise de force. » Lors de la construction de l’interface, il a donc fallu réfléchir à ces deux problématiques.

Cette interface est également conçue pour tirer le traîneau du canon d’irrigation jusqu’à son lieu de départ. Le bas de l’interface est composé d’un IPN. Le système pour tracter le traîneau, terminé par une pièce en U, vient s’imbriquer dans la poutre IPN sans descendre du tracteur. César n’a plus qu’à tirer le traîneau pour terminer l’installation de l’enrouleur.

Pierre Peeters

Des commandes d'enrouleur modernisées Parmi ses autres modifications, Jean-Pierre a notamment rééquipé le vieil enrouleur avec des commandes hydrauliques. « C’est un modèle qui a plus de 30 ans. Les différentes fonctions étaient commandées à la main, avec le plus souvent un système de manivelle. En plus d’être fastidieux, l’enterrage des bêches était limité », se souvient-il. Jean Pierre et son neveu ont eu l’occasion de récupérer les éléments nécessaires (deux vérins et un moteur hydraulique) sur une machine qui avait brûlé.



« Avec ces pièces, j’ai converti en commande hydraulique l’enterrage des bêches et la rotation de l’enrouleur. » Le tout fonctionne avec un seul distributeur, branché sur le tracteur (via l’interface). Une fois la vanne de l’interface ouverte, les différentes actions sont commandées avec un bloc de vannes manuelles, placé sur le timon d’attelage de l’enrouleur.