Les travaux d’entretien des haies de bord de champ, d’accotement, de fauchage de prairies ou encore de bord de route s’effectuent à l'aide d’outils animés. Les régimes de rotation élevés, couplés avec la probabilité importante de passer sur des pierres ou des pièces métalliques, créent des projections. Ces dernières sont la cause d’accidents graves et de casse matérielle. Pour travailler en sécurité et protéger son ensemble, des dispositifs existent. Lors de travaux en bord de route, certains équipements de sécurité routière sont même réglementaires.

Un blindage adapté

Le carénage métallique complet du tracteur est commun dans les travaux forestiers. En effet, il protège le tracteur des chutes de grosses branches. En général, il est utilisé sur des engins dont c’est l’unique tâche, car le dispositif est long à installer ou désinstaller. De plus, il réduit la visibilité du chauffeur et alourdit l’ensemble. Pour les travaux de fauchage, d’épandage, d’épareuse ou de broyeurs de bordures, un tel équipement n’est pas nécessaire. De simples grilles peuvent s’installer au niveau des vitrages mais le maillage est à affiner en fonction des débris rencontrés, afin qu’ils ne passent pas au travers.

L’installation de vitres en plexiglass ou en polycarbonate peut également protéger le chauffeur des projections. En effet, celles-ci bloqueront plus efficacement la traversée de projectiles là ou une vitre en verre se briserait et devrait être remplacée à chaque impact. Pour les agriculteurs désireux de conserver leur tracteur dans sa configuration d’origine, il existe des protections transparentes s’installant rapidement à l’aide de ventouses.

La protection en plexiglass vient se superposer à la vitre d'origine. ( © Agrilead)

Sur les machines, les bâches ou rideaux en métal ou en caoutchouc fournissent un premier rempart. Leur mise en place et leur état doit donc être surveillé.

La sécurité routière

Pour les travaux en bord de voie publique, la règlementation impose l’utilisation de bandes rouges et blanches réfléchissantes autour de la machine. Sur le tracteur, un panneau de signalisation en forme de triangle avec trois signaux lumineux clignotants « tri flash » doit être installé. En amont du chantier, un panneau de signalisation temporaire de travaux accompagné de la mention « Fauchage » est obligatoire. Cela permet d’être visible et d’annoncer le chantier aux utilisateurs de la route afin qu’ils ralentissent et anticipent le dépassement.

Le triflash est obligatoire lors des travaux sur voie publique. Il est aussi accompagné d'un panneau de signalisation ponctuel en amont du chantier. ( © Loris Coassin/GFA)

Lester pour ne pas basculer

Avec l’utilisation d’une épareuse, le rotor de broyage avec le bras complètement déployé crée une porte-à-faux conséquent. Si celui-ci est trop important, il peut entraîner des dommages sur le tracteur à long terme, voire un basculement dans les cas extrêmes. Pour éviter ce problème, il est possible de créer un contrepoids en lestant le tracteur. Celui-ci s’adapte en fonction du positionnement de la machine avec des masses ventrales, latérales, ou de roues.

Le contrepoids empèche le tracteur de basculer lors des travaux de fauchage sur une longue distance. ( © Loris Coassin/GFA)

Confort de travail

Qui dit rotor en mouvement et à haute vitesse, dit vibrations et bruit. Ainsi, pour affronter plus sainement la journée de travail, il est préférable de s’installer sur un siège confortable, amorti, à l’intérieur d’une cabine le plus insonorisée possible. Sinon, le casque antibruit est de mise. Dans le cadre de l’épareuse ou du broyeur d’accotement, il est conseillé de privilégier un tracteur avec siège pivotant ou un bras d’épareuse déporté vers l’avant afin de travailler le dos droit. Ceci préviendra les troubles musculo-squelettiques liés à une position de travail inadaptée.

Loris Coassin