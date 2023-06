Après le pressage des balles, vient leur ramassage. Un chantier long, qui mobilise du matériel pour les regrouper et les transporter. Dans le but de réduire ce temps et faciliter la manutention des bottes au champ, différentes solutions de groupeurs ont vu le jour. L’utilisation de ces systèmes réduit surtout les déplacements de l’engin de manutention, d’une botte à l’autre, puisque celles-ci sont déposées par groupes. Il en résulte ainsi une économie de carburant, d’usure des machines et surtout de main-d’œuvre, sans oublier la diminution de la compaction du sol.

Toutefois, ces solutions ont eu du mal à conquérir nos terres, pour des raisons d’homologation, ou de gabarit ne facilitant pas l’accès à certaines parcelles. En effet, ces groupeurs, parfois attelés derrière les presses, allongent considérablement l’ensemble. Cependant, les fabricants parviennent aujourd’hui à proposer des solutions adaptées aux contraintes européennes et ces groupeurs rencontrent de plus en plus de succès.

Des manœuvres facilitées

Parmi les solutions attelées directement derrière la presse, Krone propose sa solution BaleCollect. Celle-ci peut prendre en charge jusqu’à 3 bottes de 120 cm de largeur ou 5 de 80 cm, avant de les déposer alignées. Le fabricant allemand met l’accent sur la facilité à manœuvrer l’ensemble. Premièrement, l’appareil se replie au transport pour ne pas dépasserles 3 mètres de largeur et conserver un gabarit routier. Ensuite, Krone équipe son système d’un timon télescopique.

Ainsi, le groupeur est solidaire de la presse au travail, mais devient articulé au transport. Il limite ainsi le porte-à-faux de l’ensemble et suit mieux la voie du tracteur sur la route, même à grande vitesse. Grâce à cette technique, Krone homologue son BaleCollect jusqu’à 50 km/h dans certains pays de l’Union européenne. L’accès aux chemins les plus exigus est aussi facilité.

Grâce à son timon télescopique, le BaleCollect suit la voie du tracteur sur la route. ( © Krone)

Empiler directement

D’autres constructeurs de presses se sont penchés sur les groupeurs. Claas par exemple, propose un système optionnel réservé à sa gamme de presses cubiques Quadrant 4 000. Baptisé « Duo Pack », il est attelé directement derrière la presse et regroupe l’une sur l’autre, deux bottes de 80 x 50 cm, avant de les déposer au sol.

Le Duo Pack de Claas empile par deux les bottes, à la sortie des Quadrant 4000, avant de les déposer. ( © Claas)

Dans le même esprit, le spécialiste de la manutention des bottes Arcusin, propose le Forstack, une solution pour regrouper des bottes cubiques par empilement. Celle-ci peut en empiler entre 3 et 5, selon les dimensions. Ce groupeur se différencie car il fonctionne en solo, directement attelé à un tracteur.

Regrouper avec une autochargeuse

Pour aller toujours plus loin, les spécialistes proposent des groupeurs sous forme de remorques autochargeuses. Une fois remplies, elles basculent à la verticale pour déposer leur contenu en bout de champ, créant ainsi un empilement de balles, sans engin de manutention. Parmi les différents modèles, l’Autostack de chez Arcusin ramasse et range jusqu’à 12 bottes de 120 x 90 cm.

L'autochargeuse Autostack d'Arcusin regroupe des balles et les dépose en basculant sa plateforme en bord de champ ou directement sur le lieu de stockage. ( © Arcusin)

Les balles rondes ne sont pas laissées à l’abandon. En effet, un système similaire de remorques autochargeuse, existe chez plusieurs constructeurs. Par exemple, le fabricant canadien Anderson propose une remorque munie d’un grappin ou d’un bras en U sur le côté, pour ramasser les balles rondes et même les enrubannées. Ce bras est télescopique, afin de charger sur 3 rangées. Les balles sont stockées sur un fond composé de rouleaux et sont ensuite déposées au sol comme elles ont été chargées, en basculant légèrement la remorque. Fliegl dispose d’une remorque similaire, mais avec un fond en tapis. Le bloc de ramassage à l’avant utilise un bras en L et des rouleaux pour limiter la friction.

La remorque autochargeuse de balles rondes Anderson accumule sur trois rangées. ( © Anderson)

D’autres constructeurs, comme Keltec, proposent des remorques composées de longues cages reprenant la forme ronde des balles. Ces cages pivotent pour s’abaisser au sol. Les balles sont alors collectées puis stockées dedans. Les cages repassent en position haute pour le transport.

La remorque à cage de Keltec se passe d'un bloc de ramassage et de fond mouvant. ( © Keltec)

De son côté, Fasterholt attelle une remorque à la presse. Celle-ci récupère 3 balles rondes directement à la sortie de la chambre. Une fois les 3 bottes sur la remorque, elle bascule pour les déposer groupées.

Le groupeur de Fasterholt est affecté aux balles rondes. Il s'attèle derrière la presse. ( © Fasterholt)

Des machines pour les petites bottes

C’est d’abord sur les petites bottes que les solutions de regroupement ont vues le jour. En effet, celles-ci, plus nombreuses au champ, nécessitent encore plus de manutention pour être chargées et stockées. Ces systèmes de groupeurs sont montés ou traînés derrière les presses de moyenne densité, comme chez le français JB industries. Ils regroupent les bottes par lot et les déposes alignées. Des pinces à balles sont étudiées pour récupérer ces lots.

Des griffes spécialisées sont adaptées pour soulever les bottes regroupées. ( © JB Industrie)

Arcusin dispose également d’une solution attelée derrière un tracteur pour les petites bottes, avec le MultiPack. Il les ramasse, les empile et permet également de lier le lot de balles, avant de le déposer sous forme d’un pack, plus facile à manipuler. Celui-ci sécurise aussi la manutention et le transport des petits ballots.

Le Multipack rassemble les petites boîtes par 14 et crée un pack lié par des ficelles. ( © Arcusin)

Loris Coassin