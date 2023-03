Le ministère de l’Agriculture a publié le vendredi 3 mars 2023 la liste des quelques matériels éligibles au plan de subvention de France 2030. Le dépot de candidature ouvrira le 6 mars.

Annoncé au Sima 2022 puis complété cette semaine lors du Salon de l'agriculture avec des avantages pour la filière des fruits et légumes, le dispositif d’aide à l’acquisition d’équipements neufs pour la troisième révolution agricole sera finalement lancé le 6 mars 2023, sur le site de FranceAgriMer.

Un second guichet à venir

Sur les 400 millions d’euros de l’enveloppe, 100 millions seront réservés aux producteurs de fruits et légumes. Le guichet qui ouvre le 6 mars 2023 n’est qu’une première étape. Il concerne des équipements qui répondent aux thématiques du changement climatique, de la baisse de consommation en eau et de l’énergie. Au printemps, un deuxième guichet sera ouvert avec d’autres équipements sur les thèmes suivants : substitution des intrants chimiques, réduction des gaz à effet de serre, gestion des déchets, économie circulaire, amélioration du bien-être animal, des conditions de travail et réduction de la pénibilité. Plusieurs matériels présents dans la liste du premier guichet concernent toutefois l’amélioration des conditions de travail.

Aide de 20 %

Contrairement aux précédents programmes de subventions en 2021 et 2022, qui ciblaient un type de matériel, les solutions éligibles sont cette fois très détaillées et ne concernent qu’un modèle d’une marque particulière. Quatre matériels sont ainsi aidés à 20 % :

Le semoir à trois trémies e-drill maxi plus de Kverneland ;

Le dispositif Démét'air FreeCooling d’Airgaia ;

Le tracteur T6 Methane Power New Holland ;

Le système de pulvérisation Cruis’air de Berthoud.

Aide de 30 %

Dix matériels bénéficieront d’une aide à hauteur de 30 % :

Helios Vigne d’UV Boosting ;

Irricrop de Sencrop ;

L’enrouleur Optima d’Irrifrance ;

Sencrop Plus de Sencrop ;

La sonde Météus d’Isagri ;

La station Météus d’Isagri ;

Le robot d’alimentation Aura de Kuhn ;

Le robot d’alimentation AF R4D4 de Jeantil ;

L’EKA de Rousseau ;

Bliss EcoViti de Bliss Ecospray.

Aide de 40 %

Neuf matériels bénéficieront d’une subvention à hauteur de 40 % :