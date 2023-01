Dans un marché du tracteur standard en hausse de 2,2%, John Deere réalise 25,1% de part de marché. Il est suivi, comme chaque année par New Holland et Fendt. Fendt prend la deuxième place des immatriculations totales grâce à une progression fulgurante en tracteurs spécialisés.

Les années passent et le classement des immatriculations de tracteurs neufs standards, c’est à dire de plus de 50 ch et sans les tracteurs spécialisés viticoles et fruitiers, ne change pas. Selon les chiffres d’Axema diffusés ce 9 janvier 2023, sur un marché en progression de 2,2% en 2022 avec 25 071 unités, John Deere assoit encore un peu plus son hégémonie. Le constructeur américain, porté par des bonnes performances des séries 6M et 6R en coeur de gamme, réalise 25,1% de part de marché. Un tracteur neuf sur quatre vendu en France en 2022 était donc un John Deere.

© P. Peeters - En tracteurs standards, New Holland conserve sa seconde place. Sur le marché global qui intègre aussi les tracteurs spécialisés, c'est Fendt qui monte sur la seconde marche du podium, passant ainsi devant New Holland.

Claas et Massey Ferguson à égalité

Loin derrière avec presque moitié moins de tracteurs immatriculés, New Holland conforte sa place de dauphin avec 13,4% de taux de pénétration, en baisse de 1 point par rapport à 2021. Fendt reste troisième avec 12,9 % des ventes de tracteurs standards, en baisse de 0,3 point. Derrière, seuls Claas et Massey Ferguson passent la barre des 10% et arrivent ex-aequo avec une part de marché de 10,7%. Le constructeur allemand perd 0,7 point de part de marché quand le tractoriste américain réalise une forte remontée avec 2 points de plus qu’en 2021.

Classement inchangé

Case IH reste stable avec 8,3% de part de marché tandis que Valtra progresse nettement, passant de 6,3% en 2021 à 7,6% en 2022. Deutz-Fahr baisse d’un point avec 4,3%, talonné par Kubota qui perd 1,2 point et s’établit à 4,2%. Mc Cormick passe sous la barre des 1% avec 0,9% de part de marché.

Fendt prend les commandes des spécialisés

Sur le marché des tracteurs spécialisés pour les vignes et vergers, Fendt prend fermement les rênes du classement avec 21% de part de marché, une hausse spectaculaire de 5,2 points en un an. New Holland cède donc la première marche du podium et descend à la seconde place avec 13,7% des immatriculations, en baisse de 6,4 points. Kubota complète le podium avec 9,7%, en hausse de 1,8 point.

Fendt devant New Holland sur le marché global

Grâce à cette performance sur le secteur des tracteurs spécialisés et au maintient de sa part de marché en tracteurs standards, Fendt bouleverse le classement des immatriculations globales de tracteurs, qui comprend les modèles standards et les spécialisés de plus de 50 ch. John Deere est toujours en tête avec 22,2% des ventes, mais Fendt se hisse sur la deuxième marche avec 14% de part de marché contre 13,4% à New Holland. Sur un marché de 28 822 tracteurs, celà représente 4 024 unités pour Fendt et 3 872 unités pour New Holland. Les trois plus fortes progressions en 2022 sont à porter au crédit de John Deere (+1,8 point de parts de marché), Massey Ferguson (+1,7 point) et Valtra (+1,2 point).