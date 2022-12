Le fabricant indien de pneus CEAT a dévoilé la gamme de pneumatiques agricoles I-Tyre dotés d'un capteur mesurant plusieurs paramètres. Il calcule en permanence la pression et la température du pneu afin qu'elles soient toujours adaptées au travail en cours. Une alerte est aussi présente en cas de surchauffe. La vitesse et l'empreinte du pneumatique sont aussi analysées. Ce capteur a pour objectif d'optimiser la traction tout en tassant le sol le moins possible.

La technologie IF et VF s'ajoutent à l'offre

En parallèle de la sortie du capteur, le constructeur a ajouté la technologie IF (Increased Flexion) à sa gamme Torquemax. La technologie VF (Very High Flexion), en plus d'arriver sur la gamme Torquemax, complète aussi la gamme Spraymax. Les technologies IF et VF apportent respectivement 20% et 40 % de charge et de pression supplémentaires par rapport à un pneu standard ayant la même pression et la même charge.

Une collaboration avec le fabricant Israélien Galileo

Afin d'ajouter les pneumatiques Cupwheel à son catalogue, CEAT a lancé une collaboration avec le fabricant de pneu Galileo pour produire et développer cette technologie. Celle-ci possède une structure radiale très flexible. De cette forme résulte une empreinte au sol très large tout en conservant une charge verticale importante et une faible pression d'air.