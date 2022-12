Le constructeur et motoriste JCB, vient de dévoiler un moteur à explosion, carburant à l’hydrogène. C’est un 4 cylindres de 4,8 l de cylindrées qui a été converti de la sorte, un modèle bien connu par JCB, puisqu’il représente plus de 60 % de sa production de moteur.

Le Britannique avait communiqué, depuis quelque temps, sur le fait qu’il travaillait sur l’hydrogène. Il annonce aujourd’hui un modèle qui entre en pré-production dans l’usine anglaise. Ce premier moteur affiche une puissance de 55 kW, soit environ 75 ch, une puissance plutot faible au regard de la cylindrée.

Proche du GNR

Techniquement, le moteur reste proche de celui fonctionnant au GNR. Le bas moteur ne change pas, ce qui explique la cylindrée identique. Les grosses différences sont donc au niveau de la culasse et notamment de l’injection du carburant. Le turbo compresseur a également été revu. La combustion de l’hydrogène ne rejetant par de CO 2 et de particules, ce moteur a l’avantage d’être dépourvu de système de dépollution (FAP, vannes EGR…).

Cette innovation propose donc une solution technique décarbonée, plus proche techniquement du GNR, par rapport à l’électrique. Reste la question de la production de l'hydrogène, qui n'est pas toujours décarbonée aujourd'hui.

© Pierre Peeters - Plusieurs prototypes sont actuellement testés avec ce moteur, et notamment un chargeur télescopique.

Toujours pas dans les champs

Aujourd’hui, aucune machine n’est encore commercialisée avec ce nouveau moteur. Mais JCB a déjà réalisé plusieurs prototypes avec cette nouvelle technologie, et notamment un télescopique agricole, un 532.70 à l'hydrogène.

Sur ce dernier, les bonbonnes de gaz sont placées sous la cabine. Côté autonomie, le constructeur avance « une journée de travail ». Côté commercialisation, JCB est bien plus timide et n’annonce pour le moment aucune date.