Le Brie-Axe Betterave Rugby, c’est une histoire qui dure depuis maintenant 18 ans. Des moments de partage et de convivialité autour d’une passion commune pour le ballon ovale définissent ce club amateur basé à Villers-Cotterêts, dans l’Aisne. L’association Brie-Axe Betterave Rugby est née en 2005, créée par un groupe d’amis agriculteurs, avec une ferveur commune pour le rugby.

Une histoire entre betteraves et le sport

Ce noyau de passionnés se retrouvait le samedi pour s’échanger quelques ballons et discuter ensemble de rugby, mais aussi de leur vie, des travaux dans les champs… « Samedi après samedi, le groupe s’est agrandi pour donner naissance à l’association, explique Thomas Gandon, vice-président de l’association Brie-Axe Betterave rugby depuis 2019. Au fil des années, les anciens ont laissé place aux jeunes, mais les valeurs restent les mêmes ».

Aujourd’hui, la quasi-totalité des membres sont agriculteurs ou fils, voire petit-fils d’agriculteurs, répartis dans l’Aisne, la Seine-et-Marne et l’Oise. « Je suis un des seuls qui n’est pas dans la filière, mais je suis fils d’agriculteur quand même », souligne Thomas Gandon. Le nom de l’association n’est pas le fruit du hasard. Brie-Axe représente l’union de la Seine-et-Marne et de l’Aisne, régions d’où sont originaires les joueurs fondateurs. La betterave symbolise l’agriculture, point commun entre tous les joueurs de l’équipe. « Elle représente un peu le symbole de l’agriculture dans la région, et aussi la grosse production qu’on peut prendre en main, un peu comme le ballon. »

Engagés dans le championnat d’Île-de-France de la FFSE (fédération française du sport d’entreprise) en quatrième division, les adhérents du club se retrouvent deux fois par mois pour affronter d’autres équipes parisiennes et dans les alentours. « À 25 ans, certains joueurs sont déjà installés et se libèrent donc le samedi pour aller disputer des matchs », précise Thomas Gandon. Malgré l’ambiance festive qui règne au sein de l’équipe, les joueurs amateurs n’en oublient leur objectif : être les meilleurs possible pour devenir champion d’Île-de-France une troisième année consécutive.

Des valeurs partagées

Côtés valeurs, le Brie-Axe Betterave Rugby prône la solidarité et l’amitié. « Il y a cette fameuse maxime qui dit que le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains, poursuit le vice-président du club. C’est une phrase qu’on aime se rappeler car on pratique le rugby par passion, mais on n’oublie pas les moments de convivialités à côté. »

Tous les membres de l’équipe aiment se retrouver entre amis, un esprit de camaraderie partagé en agriculture. « Être agriculteur ce n’est pas uniquement travailler dans son coin, sur sa ferme. Tous les agriculteurs d’une même région se connaissent et travaillent ensemble autour de certaines idées comme des projets de méthaniseurs. » Une certaine fraternité, centrée autour d’une même passion, caractérise ainsi le métier d’agriculteur.

« On ne peut pas faire ce métier sans avoir cette passion de génération en génération. Le rugby est également une passion entre des parents, des enfants, des amis, des amis d’amis, et finalement, c’est un sport qui se transmet ! » Grâce au rugby, les membres de l’association ont créé au fils des années une véritable famille, « tous tournés autour du monde agricole ». Les membres fondateurs ont progressivement amené leurs petits frères, amis… afin de renouveler l’équipe et faire perdurer le club qui en est déjà à sa quatrième génération de joueurs.

( © Brie-Axe Betterave Rugby)

Une histoire de traditions

Pour Thomas Gandon, le rugby est aussi une histoire de traditions. À l’instar des traditions d’avant-match ou d’après match au rugby, l’agriculture a ses us et coutumes. « C’est aussi des traditions ancestrales que nos parents nous ont apprises et que l’on remet au goût du jour ». Les matchs de championnat sont aussi l’occasion d’échanger avec d’autres équipes, étrangères du monde agricole. « C’est assez drôle cette image des Parisiens contre les culs-terreux qui s’affrontent », s’amuse Thomas Gandon.

Au fil du temps, le club a noué des liens avec ses adversaires. « On est très content de se retrouver et de partager avec eux après les matchs. Le fait d’être agriculteurs, les autres équipes nous posent plein de questions et sont contents d’apprendre des choses », précise-t-il. Via leur page Facebook, les membres du club jouent également les intermédiaires en postant régulièrement des offres d’emploi ou d’alternance pour des agriculteurs de la région.

« On va créer notre fan zone »

Au sein du club, Thomas Gandon est responsable des entraînements, matchs, soirées et des divers évènements qui ont lieu dans l’année. Chaque année, il organise avec les autres adhérents une grande soirée afin de récolter de l’argent : les « Night Fi-Vert », petit jeu de mots pour l’équipe au maillot vert qu’ils représentent. En moyenne, 300 à 400 personnes, dont 80 % d’agriculteurs, se regroupent pour participer à cette soirée bien connue des habitants des environs. « Énormément de personnes sur le nord de la France connaissent ce club et le vivent aussi par l’intermédiaire d’amis lors de ces soirées ou d’événements, même sans jouer au rugby, constate Thomas Gandon. C’est un peu la fête où chacun se regroupe avant de démarrer les hostilités des moissons ».

Tournoi à 7

La coupe du monde de rugby qui démarre ce 8 septembre 2023 est l’évènement à ne pas manquer. Pour l’occasion, le club a prévu divers évènements et notamment un tournoi de rugby à 7. Appelé « Beauvalies », ce tournoi aura lieu le 16 septembre, sur le terrain de football de la commune de Fontenoy (Aisne). « Tout le monde peut venir ! Tous ceux qui veulent essayer le rugby ou qui connaissent, mais sont trop loin viennent le temps d’une journée. Le soir, on organise une soirée avec un grand dîner où l’on regarde les matchs du jour », souligne-t-il.

Les membres ont également prévu de mettre en place un écran géant dans un hangar aux abords du club. « On aurait adoré partir un week-end tous ensemble, à Bordeaux par exemple, pour regarder un match de coupe du monde dans un stade, faire la fête et visiter la région mais c’est trop compliqué d’avoir des places malheureusement, regrette Thomas Gandon. À la place, on va créer notre fan zone pour permettre de fédérer le maximum de personnes et créer un engouement. » Les joueurs du Brie-Axe Betterave Rugby seront donc présents au coup d’envoi de cette coupe du monde.

Laurine Mongenier