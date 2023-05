Krone étoffe le catalogue d’options de sa presse à courroies VariPack Plus. Lors de son lancement en 2019, cette presse était proposée avec la cassette à 26 couteaux. A la uite du succès du modèle complémentaire VariPack avec sa cassette de 17 couteaux, Krone a décidé de déployer cette solution sur les gros modèles. Il est donc désormais possible de bénéficier d’une cassette à 17 couteaux sur les modèles VariPack Plus 165 et 190. Cette solution est adaptée à une coupe précise, mais pas trop fine, et une réduction de la demande en puissance et donc de consommation de carburant.

© Krone - La cassette à 17 couteaux, au lieu de 26, est une demande du marché français qui souhaite une coupe pas trop fine et une réduction de la demande de puissance.