Quarante lycées agricoles français et étrangers participaient au trophée international de l’enseignement agricole organisé par le Concours général agricole en partenariat avec le groupe NGPA. C’est l’équipe du lycée agricole et viticole de Crézancy dans l’Aisne, qui est monté sur la première marche du podium.

Plus de deux cent quarante élèves participaient à cette vingt-deuxième édition du trophée international de l’enseignement agricole (TIEA), certains venant de l’étranger (Canada). Ils ont fièrement porté les couleurs de leur établissement lors des épreuves finales organisées du 2 au 5 mars 2023, lors du Salon international de l’agriculture. Ce 5 mars 2023, sur le grand ring, c’est l’équipe du lycée d’enseignement général et technologique agricole et viticole de Crézancy avec sa vache simmental qui a été sacrée grande championne. La remise des trophées s’est déroulée le dimanche 5 mars 2023 en début d’après-midi.

Plusieurs mois de préparation

La préparation du trophée commence bien avant le Salon international de l’agriculture. Ce travail d’équipe réalisé par les élèves avec l’appui de leurs professeurs, commence plus de six mois avant. Il comprend plusieurs épreuves :

La rédaction d’un article de presse sur un thème imposé et la décoration et l’animation de la stalle de l’animal adulte au salon ;

La manipulation d’un bovin en toute sécurité ;

Le grand oral de présentation sur l’un des plus grands rings du salon, dont une partie en langue étrangère ;

Le comportement des élèves sur le salon.

Le jury est composé de professionnels du milieu agricole, de l’enseignement et de la presse agricole.