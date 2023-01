Le commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowskil a expliqué devant des eurodéputés qu'une renégociation du cadre financier pluriannuel 2021-2027 était prévue et pourrait permettre de le revoir à la hausse pour tenir compte de l'impact de l'inflation. "Un budget de la Pac plus solide est nécessaire", a-t-il concédé.

Interrogé sur l'impact de l'inflation sur le budget de la Pac, le commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, a ouvert la porte à une renégociation à la hausse de l'enveloppe. Lors de la dernière réunion de la commission agriculture du Parlement européen, le 9 janvier 2023, Janusz Wojciechowski a rappelé qu'une révision à mi-parcours du cadre financier de la Pac pour 2022-2027 est prévue en 2023, et que la Commission européenne pourrait s'en saisir.

"On ne peut pas ignorer le fait que depuis l’adoption du cadre financier 2021-2027, de nouveaux défis inattendus sont apparus, je pense notamment à la guerre. Ceci fait peser une pression très importante sur le budget de l’Union européenne", a déclaré le commissaire européen devant les députés. [...] Un budget de la Pac plus solide est nécessaire, vu son importance pour la sécurité alimentaire, pour la protection des communautés agricoles et rurales et pour la protection de l’environnement."

Des revenus qui ne sont pas à la hauteur des contraintes

"Il est crucial que les soutiens de la Pac incitent suffisamment les agriculteurs, pour qu’ils continuent à respecter leurs obligations de plus en plus importantes, a insisté Janusz Wojciechowski. [...] Je crois que nous atteignons les limites du système il se pourrait qu’un certain nombre d’agriculteurs décident de changer d’approche."

Le commissaire européen a évoqué le fait que certains agriculteurs pourraient ne pas demander certaines aides de la Pac pour pouvoir cultiver 100 % de leurs surfaces et ne pas avoir l’obligation "d’exclure 4 % des surfaces de la production". Les aides de la Pac ne représentent que 10 % de la valeur de la production d’une année au sein de l’Union européenne, a-t-il calculé, ajoutant que cela n'a pas un impact énorme sur le revenu des agriculteurs. Il a aussi évoqué le questionnement de certains producteurs bio qui hésitent à revenir en conventionnel.

"Intervenir sur le cadre financier pluriannuel, à titre personnel, je pense que c’est une bonne idée. Je pense qu’il sera très difficile de tenir nos objectifs en matière d’agriculture d’ici à 2027 [sans augmenter le budget]. [...] Nous ne pouvons pas demander aux agriculteurs de nous donner plus [ pour des revenus plus faibles]", a-t-il lancé.

Une baisse du budget de 32 %

Selon les calculs du think tank Farm Europe en octobre 2022, d’ici à 2027 les ressources de la Pac auront diminué de 32 % par rapport à maintenant du fait de l’inflation. "Cela représente 85 milliards d’euros", a insisté le président de la commission agriculture du Parlement européen, Norbert Lins (PPE). Le chemin vers une renégociation du budget sera encore long, a prévenu le commissaire. Certains États membres ne sont pas favorables à une augmentation du budget de la Pac, et cette décision doit être prise à l'unanimité.