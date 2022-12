Les prix des produits agricoles (+ 17 %) ont augmenté plus fortement que les coûts de production (+ 12 %) en 2022, ce qui améliore la richesse créée par actif de 16 %, selon l’Insee. Mais les agriculteurs retiendront surtout la flambée des prix des engrais (+ 78 %).

Encore une belle année ? Selon les comptes provisoires de l'agriculture publiés ce 15 décembre 2022 par l'Insee, la situation de la ferme France continue de s'améliorer : la richesse créée par actif croît de 16 % en 2022, après + 11 % en 2021. Pour autant, attention, cette vision « macro » ne reflète pas les performances individuelles des exploitations.

Retour sur une année 2022 peu banale, entre flambée des prix et des coûts de production.

Fortes hausses des prix en céréales et en élevage

Les conditions météorologiques extrêmement chaudes et sèches de l’été ont fortement pénalisé les récoltes de céréales, protéagineux, betteraves et pommes de terre. Seule une partie du vignoble tire son épingle du jeu (mais les prix n’ont pas suivi). Le phénomène notable en 2022 a été la forte hausse des prix des céréales, + 33 %, qui ont bénéficié de la perturbation des marchés mondiaux. Au global, la production végétale progresse de 18 % en valeur (volume multiplié par le prix).

Du côté de la production animale, l’augmentation des prix de 21,5 % surcompense la baisse des volumes (– 3,4 %). Le recul de la production est particulièrement marqué pour les volailles (– 13,0 %), mais également pour les veaux (– 5,5 %) et les porcins (– 4,4 %), mais plus modérément pour les bovins (– 1,8 %). En valeur, grâce aux meilleurs prix, le secteur animal progresse de 17,3 %.

Les prix des intrants s’envolent

Si l’augmentation des prix des intrants était contenue en 2021, autour de + 3 %, c’est le dérapage en 2022.

Tout d’abord, pour les achats d’aliments pour animaux : les prix augmentent fortement (+ 22,1 %), suivant l’évolution du prix des céréales.

Du côté de l’énergie, les prix s’envolent : + 39 % en 2022, après la hausse de 21 % en 2021. Bilan, la facture énergétique des exploitations s’alourdit de plus d’un tiers (+ 33,6 %).

La palme revient aux engrais : + 78 % de hausse sur les prix, liée à ceux du gaz, qui résulte à la fois de la reprise économique avec la sortie du confinement, et du conflit en Ukraine. Même si l’emploi des engrais diminue de 17 % (en volume), et ce pour la troisième année consécutive, la note est salée : + 49 % en valeur.

Au niveau « macro », la situation continue de s'améliorer en 2022

La « valeur ajoutée brute au coût des facteurs par actif » (1), calculée chaque année par l’Insee, n’est pas une notion très concrete. Ce n’est pas le revenu disponible par agriculteur, mais plutôt la richesse générée par l’activité agricole par actif.

Ainsi, à l’échelle de la ferme France, l’Insee multiplie les volumes produits (+ 0,8 % en 2022/2021) et leur prix de vente (+ 16,5 %). Ce qui permet de dire que la valeur progresse de 17,4 %. À cette valeur sont ajoutées les subventions d’exploitation et sont déduites l’ensemble des charges – dont les prix se sont envolés (+ 18 %)- et les impôts et taxes.

L’Insee obtient la "valeur ajoutée brute au coût des facteurs". En divisant par le nombre d’actifs à temps plein (- 0,9 % par rapport à 2021) et en enlevant l’effet de l’inflation, il apparaît que la valeur ajoutée brute par actif progresse de 16,5 % en 2022, après + 11,5 % en 2021.

Ces comptes provisoires sont établis par l’Insee sur la base des informations disponibles en novembre 2022. Ils seront ajustés à l’été (comptes prévisionnels) avant d’être définitifs en décembre prochain.