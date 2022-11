L'Agence bio a mis en ligne un outil, Cartobio, qui permet de savoir quelles parcelles sont cultivées en agriculture biologique en France et dans les départements et régions d'Outre-Mer.

Retrouvez facilement les parcelles agricoles qui sont cultivées en agriculture biologique. C'est désormais possible sur Cartobio. L'Agence bio a mis en ligne, le 17 novembre 2022, un outil cartographique qui permet de connaître les parcelles en bio ou en conversion sur tout le territoire français, les départements et régions d'Outre-Mer (hors collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). Seules les parcelles déclarées à la Pac, et dont le dossier est fini d'instruire par l'Administration, sont visibles.

85 % des surfaces conduites en bio

© Capture d'écran sur Cartobio - Sur Cartobio, il est possible de connaître l'historique des cultures sur la parcelle depuis 2019.

L'utilisateur peut consulter un historique des cultures présentes sur la parcelle, ainsi que sa surface. À date "85% des surfaces conduites en agriculture sont représentées dans cet outil et jusqu’à 95% pour des surfaces de grandes cultures et des surfaces en herbe engagées en bio", précise l'Agence bio.