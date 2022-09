Pour accompagner les entreprises face à la hausse des coûts de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine, le gouvernement a mis en place une aide d’urgence. Les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour déposer leurs dossiers

Le décret permettant le permettant le prolongement des dépôts de dossier afin de recevoir l'aide d'urgence « gaz et électricité » est paru au journal officiel du 23 septembre 2022.

Une enveloppe de 3 milliards d'euros

Ainsi, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2022, et non jusqu'au 17 août 2022, pour demander une prise en charge de leur surcoût énergétique au titre des trimestres écoulés (de mars à mai 2022 et de juin à août 2022).

Pour rappel, l'aide d'urgence « gaz et électricité », dotée de trois milliards d’euros, a été mise en place dans le cadre du plan de résilience, pour soutenir les entreprises grandes consommatrices de gaz ou d’électricité. Les critères d'éligibilité étaient précisés dans un décret paru au Journal officiel en juillet 2022.

Pour avoir le droit à cette aide les entreprises doivent donc :