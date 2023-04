Le groupe Avril a annoncé le 19 avril 2023 mobiliser à nouveau 6 millions d’euros pour soutenir l’élevage français. En 2022, plus de 1 200 éleveurs ont bénéficié d’une première enveloppe du même montant.

Le groupe Avril a tenu sa conférence de presse annuelle le 19 avril 2023 à Paris. Jean-Philippe Puig, le directeur général du groupe, a annoncé reconduire pour 2023 le dispositif d’aide aux éleveurs via la filiale Sanders, spécialisée en nutrition animale. Un fonds doté du même montant avait été annoncé pour 2022. « Trois thématiques seront poussées en 2023 », a-t-il spécifié :

« L’accompagnement à l’installation des éleveurs, pour lutter contre la décapitalisation » ;

« Le travail sur la décarbonation des élevages » ;

« Le bien-être des éleveurs (machines ou outils…) et des animaux (structuration des bâtiments…) ».

Plus de 1 200 bénéficiaires en 2022

En 2022, les 6 millions d’euros mobilisés ont été « totalement dépensés, voire un peu plus, » retrace Jean-Philippe Puig. Il a permis d’accompagner plus de 1 200 éleveurs dans toutes les espèces et tous les territoires, explique Avril. « Soit pour moderniser ou mettre en conformité les élevages (60 % des fonds), soit pour aider des jeunes talents à reprendre une ferme (40 %) », a détaillé le directeur général. Plus de 200 jeunes ont été aidés dans leur installation ou leur reprise d’exploitation.