Le prix moyen des quatre lots de trois agneaux de boucherie présentés aux enchères au salon de l’agriculture a atteint 5 700 €.

À 5 700 €, le prix moyen des quatre lots de trois agneaux de boucherie proposés à la vente aux enchères dans le cadre le Salon de l’agriculture a atteint un record le 1er mars 2023. « Compte tenu de la conjoncture, nous avons été surpris par cet engouement », avoue Audrey Tessereau du GIE Ovin du Centre Ouest, organisateur de l’événement avec les OS Moutons vendéens, Moutons charollais, Geode, et Oson.

Des recettes mutualisées

Les prix ont oscillé de 4 500 € à 6 800 €. Six bouchers ont participé à la vente. Quatre d’entre eux (La Grande Épicerie de Paris 7, l’Hyper U de Neuilly-sur-Marne et les deux Leclerc de Niort et Montmorillon) ont remporté chacun un lot. Les recettes sont toutefois mutualisées. « Tous les éleveurs recevront la même somme », précise Audrey Tessereau.

L’ensemble des animaux sont labellisables IGP Agneau Poitou-Charentes ou label rouge Le Diamandin. Les quatre lots de race différente (charollais, vendéens, charmois et rouge de l’Ouest) seront abattus dans quelques jours. Les éleveurs participeront par la suite à des animations dans les magasins lauréats. « Une centaine d’animations avec les producteurs sont organisées chaque année dans les magasins revendeurs », précise Audrey Tessereau.