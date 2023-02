Les éleveurs de volailles sont démunis face aux conséquences des vagues successives d’influenza aviaire. Le ministre de l'Agriculture ne s’est pas encore prononcé sur les modalités d’indemnisation, malgré l’urgence de la situation.

La Confédération Française de l’Aviculture (CFA) tire la sonnette d’alarme dans un communiqué de presse publié ce 23 février 2023 : « la situation devient invivable pour de nombreuses exploitations avicoles ».

D’un côté, les banques refusent aux aviculteurs des reports d’échéances et des avances de trésorerie, et de l’autre, les coûts de production augmentent. Inflation du prix de l’alimentation, de la main d’œuvre, de l’énergie, des assurances… « La tension sur le terrain est très forte », affirme Jean-Michel Schaeffer, président de la CFA.

« Des réponses à la hauteur des besoins »

Les aviculteurs sont clairs : ils attendent la « reconduction à l’identique des dispositifs d’indemnisation sanitaire et économique précédents ». De plus, ils réclament la réévaluation de la Valeur Marchande Objective (VMO) à partir du mois de septembre 2022, compte tenu de l’explosion des coûts de production mentionnés précédemment. Les décisions ministérielles sont attendues par la CFA et les éleveurs qu’elle représente, tous inquiets pour l’avenir des filières avicoles.