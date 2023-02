D’après le ministère de l’Agriculture, entre le 1er août 2022 et le 31 janvier 2023, 290 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ont été confirmés en élevages commerciaux. La France est le pays d’Europe continentale le plus touché.

Le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage continue de progresser en France. Le 31 janvier 2023, le ministère de l’Agriculture en recensait 290 depuis le début de la saison 2022-2023 le 1er août 2022.

Ce sont treize foyers de plus qu’au 18 janvier et 20 de plus qu’au 9 janvier. C’est un rythme toutefois moins soutenu qu’en décembre 2022. Plus de 40 nouveaux foyers étaient alors détectés chaque semaine.

Accalmie dans les Pays de la Loire

Dans les cinq départements de la Région Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée), aucun nouveau foyer n’a été détecté depuis le 17 janvier, rapporte la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA), dans son bulletin de veille sanitaire publié le 31 janvier 2023. A cette même date, la Région concentrait 65 % des foyers en élevage français.

A contrario, « l’incidence augmente toujours dans le département du Gers », note la plateforme ESA. D’après le ministère, douze foyers d’IAHP en élevage y sont recensés. C’est quatre fois plus que dans le département voisin des Landes.

Dans le compartiment sauvage, « la France compte parmi les trois pays déclarant le plus de cas dans l’avifaune libre, avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas », indique la Plateforme ESA. Elle en dénombre 204 dans l’Hexagone.