Ce lundi 12 décembre 2022, le géant laitier français annonce avoir acquis DPA Brasil, la filiale brésilienne de Nestlé et Fonterra.

L’entreprise Nestlé et son partenaire néo-zélandais Fonterra se séparent de la co-entreprise DPA Brasil (Dairy Partners America) au profit du groupe Lactalis. Créée en 2003 dans le but de fabriquer et commercialiser des produits laitiers en Amérique latine, l’entreprise s’est spécialisée peu à peu dans la commercialisation de produits laitiers réfrigérés.

Deux sites de production de plus

Avec le rachat de DPA, Lactalis fait l’acquisition de deux sites de production au Brésil, ainsi que trois marques de renommée régionale de produits laitiers frais. Cette acquisition permettra à Lactalis, déjà leader de la collecte brésilienne avec 23 sites de production, de renforcer son positionnement sur le segment de l’ultrafrais.

Lactalis continuera également à distribuer plusieurs marques Nestlé fabriquées dans les usines DPA via une licence à long terme. "L'acquisition de DPA apporte de la complémentarité à notre portefeuille de marques et de produits et permettra de développer notre couverture commerciale et géographique", explique Patrick Sauvageot, le directeur général de Lactalis Brésil dans le communiqué de presse.