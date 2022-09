La colère de la présidente de la Fédération nationale ovine (FNO), Michèle Boudoin, n'est toujours pas retombée au sujet de l'accord de libre-échange signés par la Commission européenne avec la Nouvelle-Zélande en juin dernier. Elle continue de le contester alors que des négociations sont en cours avec l'Australie.

« L'accord de libre-échange conclu en juin dernier avec la Nouvelle-Zélande, a été conclu sans aucune exigence particulière vis-à-vis des éleveurs néo-zélandais deux jours avant la fin de présidence française de l'Union européenne. Cela m’a choquée, car le calendrier n’imposait pas de conclusion aussi rapide. C’est méprisant », a lancé Michèle Boudoin, la présidente du syndicat en clôture de son congrès le 8 septembre 2022 au Puy-en-Velay en Haute-Loire.

Un boulevard pour le mouton néo-zélandais

La responsable estime que les Néo-Zélandais ont un « boulevard » pour exporter leurs agneaux avec des droits de douane nuls. Ils ont obtenu 38 000 tonnes équivalent carcasse supplémentaires alors qu’ils ne comblent pas leur contingent de 114 000 téc. « Il suffit que la Chine limite sa demande pour que les Néo-Zélandais viennent inonder de nouveau l’Europe avec leurs agneaux », craint-elle.

Pour Michèle Boudoin, la bataille n’est pas perdue. « La France doit refuser de ratifier l'accord, c’est encore possible de le faire au niveau du parlement européen, a-t-elle déclaré. Au niveau du Copa-Cogeca nous travaillons pour essayer d’entraver la ratification de cet accord signé sous présidence française. »

Non au mouton australien

Pour la profession agricole, cet accord est d’autant plus dommageable que d’autres négociations sont en cours avec l’Australie. « C’est du mouton que les Australiens veulent nous envoyer et non de l’agneau ! s’exclame-t-elle. Nous n’en avons pas besoin en France. À moins de vouloir le servir dans les cantines scolaires, pour dégoûter nos enfants définitivement de la viande ovine. »