« Dans les prochaines années, je n’aurai pas plus d’eau à ma disposition ; certainement même moins. La seule solution à ma portée, c’est d’être plus efficient dans son utilisation. » Après ses grands-parents et ses parents, Sylvain Kupperroth gère aujourd’hui le « Verger de la Maison Blanche », à Jumelles, dans l’est du Maine-et-Loire. Sur 21 ha (44 ha de SAU), il produit des pommes (12,40 ha), des poires (8 ha) et des kiwis (28 ares). Le tout dans des sols « sableux à très sableux » ou « sableux avec un peu d’argile ». Quelle que soit la parcelle, « on a 80 cm au minimum de sable ; dans certaines, cela va jusqu’à 5 mètres. Résultat : en hiver, les terres ont tendance à retenir l’eau — avec un risque accru d’asphyxie racinaire là où il y a de l’argile. L’été, elles sont particulièrement sèches », explique Sylvain Kupperroth.

Une référence de 106 000 m³

En système irrigué, l’arboriculteur dispose d’une référence en eau de 106 000 m³. En pratique, comme une soixantaine d’autres dans le secteur, son exploitation est raccordée à un réseau collectif enterré. Il a été mis en service en 2004-2005 et il est alimenté par l’Authion, un affluent de la Loire, avec un droit de pompage dans celle-ci. « Pour 2023, je suis autorisé à prélever 96 000 m³ dans ce réseau. » En complément, Sylvain Kupperroth dispose encore d’un forage. Il permet, à 17 mètres de profondeur, de prélever dans la nappe phréatique. Cette année toutefois, l’autorisation de prélèvement a été compliquée : elle a d’abord été refusée, puis finalement accordée à la fin de juillet. « L’autre inconvénient de cette ressource, c’est que l’eau est ferrugineuse. En goutte-à-goutte, c’est un vrai problème ! »

« L’eau du forage est ferrugineuse »

Avec la pose en 2023 de 30 km de gaines, la totalité du verger est aujourd’hui équipée de ce système d’irrigation. « Il permet d’économiser 30 % au minimum des volumes d’eau, complète Sylvain Kupperroth. En aspersion, des zones — comme les allées ou les bordures — se trouvaient arrosées sans besoin. Le goutte-à-goutte évite ces pertes : l’eau va directement aux racines de l’arbre. » Avec le même souci d’efficience, Sylvain Kupperroth s’est équipé d’une station météo. Il a également installé deux sondes capacitives : l’une en terre très sableuses ; l’autre en terre de sable/argile. « Elles descendent à 60 cm de profondeur et permettent de calculer la réserve d’eau facilement utilisable (RFU) par les arbres. C’est aussi un moyen de gérer plus finement l’irrigation. »

Avec le changement climatique, les épisodes de gel précoce sont de plus en plus fréquents (fleur de pommier gelée sur la photo). ( © Anne Mabire)

De l’eau contre le gel

À l’EARL de la Maison Blanche, l’eau est utilisée pour irriguer mais elle sert aussi à protéger les vergers du gel. Pour l’heure, entre 6 et 7 ha sont équipés d’un système d’aspersion sur frondaison. L’objectif serait d’arriver à couvrir 10 ha. La technique nécessite beaucoup de débit à un instant « T ». Avec 35 m³/ha, elle est aussi gourmande en eau. « Pour autant, c’est la plus efficace », pointe Sylvain Kupperroth, qui dans sa lutte contre le gel utilise aussi des bougies mais surtout des tours à vent. L’exploitation en compte quatre fixes et depuis cette année, une mobile. « Ce sont des équipements intéressants ; ils sont efficaces sur les gelées blanches mais moins sur les noires dont la fréquence augmente. .

Le contexte

Il exploite 44 ha de SAU dont 21 ha de vergers.

dont 21 ha de vergers. L’exploitation produit des pommes (12,4 ha), des poires (8,8 ha) et des kiwis (0,28 ha).

(12,4 ha), des (8,8 ha) et des (0,28 ha). Sur des sols globalement « sableux à très sableux ».

L’exploitation est raccordée à un réseau collectif d’irrigation ; elle dispose aussi d’un forage.

L’eau est utilisée pour irriguer et lutter contre le gel.

Les plus

Diversité d’espèces,

Diversité variétale,

Équipements récents et adaptés.

Les moins

Des sols très sableux,

Des contraintes sur la ressource en eau,

Des aléas climatiques plus fréquents.