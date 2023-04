Avec 2 291 millions de tonnes, la production mondiale de blé, maïs et autres céréales en 2023-2024 serait du même niveau que le record de 2021-2022, selon le CIC. Les stocks de fin de campagne sont toutefois toujours prévus à la baisse.

Dans ses estimations publiées le 20 avril 2023, le Conseil international des céréales (CIC) affine son bilan pour 2023-2024. Selon ces derniers chiffres, la production totale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2023 atteindrait 2 291 millions de tonnes : un chiffre relevé de 7 millions de tonnes par rapport aux estimations du mois précédent. L’offre égalerait ainsi le record de 2021-2022.

Cela résulte principalement d’une « solide reprise » de la production de maïs, indique le CIC. Cette dernière est désormais estimée à 1 208 millions de tonnes (+6 millions de tonnes sur un mois et +58 millions de tonnes sur un an). Dans sa note du 20 avril 2023, le cabinet Agritel souligne que les opérateurs des marchés sont actuellement « très attentifs à l’avancée des semis, d’autant que les surfaces annoncées affichent des niveaux importants cette année tout particulièrement en maïs ».

Stocks en baisse

Cette réévaluation de l’offre irait de pair avec une hausse de la consommation (+5 millions de tonnes, à 2 293 millions de tonnes), « principalement en alimentation animale », précise le CIC.

Malgré une hausse d’un mois sur l’autre (+1 million de tonnes), les stocks de fin de campagne sont toujours prévus en baisse (–4 millions de tonnes) sur un an, à 581 millions de tonnes. Il s’agirait du plus petit niveau depuis 2014-2015.

Un record aussi en soja

En soja, une production record de 401 millions de tonnes est également anticipée (+2 millions de tonnes sur un mois et 31 millions de tonnes sur un an). Malgré une consommation record, les stocks sont prévus en hausse, à 60 millions de tonnes (+4 millions de tonnes sur un mois, +11 millions de tonnes sur un an).