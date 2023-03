La Commission européenne a publié ce 20 mars 2023 son dernier bulletin sur l’état des cultures, faisant part d’inquiétudes croissantes au sujet des conditions sèches.

« Après un hiver doux, les cultures d’hiver sont entrées dans le printemps dans des conditions passables à bonnes dans la plupart des régions d’Europe », rapporte la Commission européenne dans son dernier bulletin Mars, publié le 20 mars 2023. L’expansion partielle et l’intensification des conditions sèches dans le Sud suscitent cependant des inquiétudes croissantes.

Dans le sud de l’Europe

La Commission européenne pointe un fort déficit pluviométrique dans le sud de l’Espagne et au Portugal. Les niveaux d’humidité du sol sont très bas et des précipitations sont nécessaires de toute urgence. De plus, les réserves d’eau pour l’irrigation dans la majeure partie du sud de l’Espagne restent à un niveau très bas, ce qui peut également avoir un impact sur le choix des cultures pour les semis de printemps.

Dans le nord et le centre de l’Italie, le déficit prolongé des précipitations a fortement réduit le niveau d’eau dans les réservoirs (y compris sous forme d’accumulation de neige dans les montagnes). Cela suscite des inquiétudes quant à la disponibilité de l’eau pour l’irrigation à la fin du printemps et en été.

Les cultures d’hiver en Hongrie, en Autriche, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce et à Chypre sont en bon état, mais les niveaux d’humidité du sol sont faibles. Davantage de pluie est nécessaire pour répondre aux besoins croissants en eau des cultures à mesure que le printemps avance.

Nappes au plus bas

« La sécheresse prolongée dans la région du Maghreb a déjà des impacts négatifs importants sur les cultures. En Turquie, seules les régions de l’Ouest restent sèches, après que des pluies récentes abondantes, localement dommageables, ont atténué les conditions sèches dans d’autres parties du pays », ajoute le rapport.

La Commission européenne ajoute qu’une longue période sans précipitations significatives, du 21 janvier au 21 février, a été enregistrée en France. En conséquence, les sols sont plus secs que d’habitude et les nappes phréatiques restent inférieures à la moyenne, avec 80 % de niveaux modérément bas à très bas, en particulier dans la grande partie sud-est du pays.

Rendements : premières tendances

« Comme il est encore tôt dans la saison, les prévisions de rendement des cultures rapportées sont, à quelques exceptions près, basées sur les tendances historiques », souligne la Commission dans son rapport. Ainsi, pour le moment comparativement à la moyenne quinquennale, les rendements moyens européens sont estimés en hausse de 3 % pour le blé tendre, de 1 % pour le blé dur, de 2 % pour l’orge d’hiver et de 6 % pour le colza.

Pour la mi-mars, des températures plus élevées que d’habitude sont attendues sur la majeure partie de l’Europe. Des conditions plus sèches que d’habitude sont annoncées sur l’Europe centrale et orientale et dans certaines parties du Sud. Des périodes humides pourraient arriver en Europe occidentale, dans les Alpes et sur une grande partie de la Scandinavie.